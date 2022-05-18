https://ria.ru/20220518/ugol-1789247350.html

Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля

Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля - РИА Новости, 18.05.2022

Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля

Более 540 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на создание обязательного 45-дневного запаса угля в городах и районах, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:05

2022-05-18T15:05

2022-05-18T15:21

алтайский край

экономика

жкх

виктор томенко

алтайский край

энергетика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 540 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на создание обязательного 45-дневного запаса угля в городах и районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.В крае будут проведены совместные торги для приобретения угля, в которых муниципальным образованиям необходимо принять обязательное участие.Глава региона Виктор Томенко отметил, что объем поддержки муниципальных образований ежегодно растет, в том числе и в вопросах подготовки к отопительного сезону, это повышает ответственность руководителей муниципалитетов."Этот большой объем ресурсов надо превратить в конечном итоге в выполненные работы, подготовленные объекты, в обученный, тренированный персонал, в нормативные запасы топлива и в нормально работающую систему, готовую отреагировать и на климатические обстоятельства, природные факторы, и экономические, финансовые обстоятельства, которые могут коснуться потребителей или поставщиков различных теплоэнергоресурсов", - подчеркнул глава Алтая.

https://ria.ru/20220516/posev-1788755640.html

алтайский край

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, жкх, виктор томенко, алтайский край, энергетика