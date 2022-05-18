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Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля
Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля - РИА Новости, 18.05.2022
Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля
Более 540 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на создание обязательного 45-дневного запаса угля в городах и районах, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:05
2022-05-18T15:05
2022-05-18T15:21
алтайский край
экономика
жкх
виктор томенко
алтайский край
энергетика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 540 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на создание обязательного 45-дневного запаса угля в городах и районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.В крае будут проведены совместные торги для приобретения угля, в которых муниципальным образованиям необходимо принять обязательное участие.Глава региона Виктор Томенко отметил, что объем поддержки муниципальных образований ежегодно растет, в том числе и в вопросах подготовки к отопительного сезону, это повышает ответственность руководителей муниципалитетов."Этот большой объем ресурсов надо превратить в конечном итоге в выполненные работы, подготовленные объекты, в обученный, тренированный персонал, в нормативные запасы топлива и в нормально работающую систему, готовую отреагировать и на климатические обстоятельства, природные факторы, и экономические, финансовые обстоятельства, которые могут коснуться потребителей или поставщиков различных теплоэнергоресурсов", - подчеркнул глава Алтая.
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алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, жкх, виктор томенко, алтайский край, энергетика
15:05 18.05.2022 (обновлено: 15:21 18.05.2022)
Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание запасов угля
Алтайский край выделит более 540 миллионов рублей на создание 45-дневного запаса угля
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Более 540 миллионов рублей выделят в Алтайском крае на создание обязательного 45-дневного запаса угля в городах и районах, сообщает
пресс-служба регионального правительства.
"Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев в своем докладе (на заседании правительства региона - ред.) отметил, что по поручению губернатора за счёт средств краевого бюджета будет сформирован 45-дневный запас угля в каждом муниципальном образовании Алтайского края. Это примерно 119 тысяч тонн на сумму 540 млн рублей. По словам Ивана Гилева, данное решение принято в связи с нестабильностью цен на уголь, возможным дефицитом средств у ресурсоснабжающих организаций", - говорится в сообщении.
В крае будут проведены совместные торги для приобретения угля, в которых муниципальным образованиям необходимо принять обязательное участие.
Глава региона Виктор Томенко
отметил, что объем поддержки муниципальных образований ежегодно растет, в том числе и в вопросах подготовки к отопительного сезону, это повышает ответственность руководителей муниципалитетов.
"Этот большой объем ресурсов надо превратить в конечном итоге в выполненные работы, подготовленные объекты, в обученный, тренированный персонал, в нормативные запасы топлива и в нормально работающую систему, готовую отреагировать и на климатические обстоятельства, природные факторы, и экономические, финансовые обстоятельства, которые могут коснуться потребителей или поставщиков различных теплоэнергоресурсов", - подчеркнул глава Алтая.