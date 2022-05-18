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Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.05.2022
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Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки
Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.05.2022
Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки
Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:29
2022-05-18T09:31
безопасность
военные учения - безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
камчатский край
восточный военный округ (вво)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ."Малые ракетные корабли (МРК) "Иней" и "Смерч" войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.Экипажи отработали отражение авианалёта условного противника. Ракетные стрельбы выполнял комплекс ПВО "Оса-М", была выполнена аэрозольная маскировка и созданы радиоэлектронные помехи. Серия артиллерийских стрельб по воздушным и надводным целям велась из АК-176, АК-630. Поддержку также обеспечивали противолодочные самолёты Ил-38, добавили в ТОФ.
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безопасность, военные учения - безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, камчатский край, восточный военный округ (вво)
09:29 18.05.2022 (обновлено: 09:31 18.05.2022)
 
Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки

Корабли "Иней" и "Смерч" Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки

© Фото : Центральный Военно-Морской ПорталМалый ракетный корабль "Иней"
Малый ракетный корабль Иней - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Центральный Военно-Морской Портал
Малый ракетный корабль "Иней". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
"Малые ракетные корабли (МРК) "Иней" и "Смерч" войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Экипажи отработали отражение авианалёта условного противника. Ракетные стрельбы выполнял комплекс ПВО "Оса-М", была выполнена аэрозольная маскировка и созданы радиоэлектронные помехи. Серия артиллерийских стрельб по воздушным и надводным целям велась из АК-176, АК-630. Поддержку также обеспечивали противолодочные самолёты Ил-38, добавили в ТОФ.
"По результатам учения действия корабельной ударной группы командованием ОКВС признаны успешными, все цели в ходе стрельб были поражены", - сказали в пресс-службе.
 
БезопасностьВоенные учения - БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ РоссииКамчатский крайВосточный военный округ (ВВО)
 
 
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