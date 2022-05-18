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Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки

Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.05.2022

Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки

Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:29

2022-05-18T09:29

2022-05-18T09:31

безопасность

военные учения - безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

камчатский край

восточный военный округ (вво)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ."Малые ракетные корабли (МРК) "Иней" и "Смерч" войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.Экипажи отработали отражение авианалёта условного противника. Ракетные стрельбы выполнял комплекс ПВО "Оса-М", была выполнена аэрозольная маскировка и созданы радиоэлектронные помехи. Серия артиллерийских стрельб по воздушным и надводным целям велась из АК-176, АК-630. Поддержку также обеспечивали противолодочные самолёты Ил-38, добавили в ТОФ.

камчатский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, военные учения - безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, камчатский край, восточный военный округ (вво)