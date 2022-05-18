https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789346410.html

Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии

Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии - РИА Новости, 18.05.2022

Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии

Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но следует учитывать и озабоченность Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:19

2022-05-18T21:19

2022-05-18T21:43

в мире

йенс столтенберг

турция

швеция

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но следует учитывать и озабоченность Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Мы понимаем озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220518/vstrecha-1789343827.html

https://ria.ru/20220518/nato-1789340835.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия, нато