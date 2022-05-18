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Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии - РИА Новости, 18.05.2022
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Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии
Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии - РИА Новости, 18.05.2022
Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии
Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но следует учитывать и озабоченность Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:19
2022-05-18T21:43
в мире
йенс столтенберг
турция
швеция
финляндия
нато
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но следует учитывать и озабоченность Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Мы понимаем озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия, нато
21:19 18.05.2022 (обновлено: 21:43 18.05.2022)
 
Чавушоглу призвал учитывать озабоченность Анкары из-за Швеции и Финляндии

Чавушоглу: Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но следует учитывать и озабоченность Анкары, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Флаги Турции и США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
20:54
Глава МИД Турции Чавушоглу ожидает продуктивной встречи с Блинкеном
"Мы понимаем озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы Финляндии и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
20:33
Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции
 
В миреЙенс СтолтенбергТурцияШвецияФинляндияНАТО
 
 
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