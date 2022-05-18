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Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220518/turizm-1789335241.html
Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму
Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму - РИА Новости, 18.05.2022
Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму
Сложности в логистике привели к частичному отказу забронированного ранее отдыха в Крыму, в частности, детского, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:55
2022-05-18T19:55
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
урал
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
республика крым
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сложности в логистике привели к частичному отказу забронированного ранее отдыха в Крыму, в частности, детского, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом он добавил, что отдыхать в Крыму безопасно. Аксенов сказал, что отсутствие авиасообщения делает сложным и трудновыполнимым приезд на отдых жителей России, живущих за Уралом.Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил ранее министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Отсутствие авиасообщения, по его словам, постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения.Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, урал, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм
19:55 18.05.2022
 
Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму

Аксенов: сложная логистика привела к частичному отказу от отдыха в Крыму

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сложности в логистике привели к частичному отказу забронированного ранее отдыха в Крыму, в частности, детского, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Уже идет частичный отказ от бронирования путевок – это касается детского отдыха, оздоровления. Сейчас получаем заявки от организаций, которые сообщают о невозможности добраться (в Крым) исходя из логистических ограничений", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет".
При этом он добавил, что отдыхать в Крыму безопасно. Аксенов сказал, что отсутствие авиасообщения делает сложным и трудновыполнимым приезд на отдых жителей России, живущих за Уралом.
Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил ранее министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Отсутствие авиасообщения, по его словам, постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения.
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.
самолет - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
09:08Туризм
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 25 мая
 
ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)РоссияУралФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Республика КрымСергей Аксенов (политик)Новости - Туризм
 
 
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