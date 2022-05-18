https://ria.ru/20220518/turizm-1789335241.html

Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму

Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму - РИА Новости, 18.05.2022

Аксенов рассказал о сложностях туристического сезона в Крыму

Сложности в логистике привели к частичному отказу забронированного ранее отдыха в Крыму, в частности, детского, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:55

2022-05-18T19:55

2022-05-18T19:55

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

россия

урал

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

республика крым

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сложности в логистике привели к частичному отказу забронированного ранее отдыха в Крыму, в частности, детского, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.При этом он добавил, что отдыхать в Крыму безопасно. Аксенов сказал, что отсутствие авиасообщения делает сложным и трудновыполнимым приезд на отдых жителей России, живущих за Уралом.Массового отказа от бронирования на курортный сезон в Крыму нет, загрузка отелей и санаториев на лето соизмерима с прошлогодней, сообщил ранее министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Отсутствие авиасообщения, по его словам, постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения.Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая, сообщила в среду Росавиация.

https://ria.ru/20220518/rosaviatsiya-1789158044.html

россия

урал

республика крым

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, урал, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика крым, сергей аксенов (политик), новости - туризм