https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789207762.html

Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"

Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар" - РИА Новости, 18.05.2022

Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"

Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:42

2022-05-18T12:42

2022-05-18T12:42

технологии

российская академия наук

виталий савельев

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль - "Циклокар" - у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", - сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", - рассказал он.Согласно представленной презентации, "Циклокар" - разработка института теплофизики сибирского отделения РАН.

https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789170993.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, российская академия наук, виталий савельев, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)