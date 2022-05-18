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Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар" - РИА Новости, 18.05.2022
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Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар" - РИА Новости, 18.05.2022
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"
Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:42
2022-05-18T12:42
технологии
российская академия наук
виталий савельев
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль - "Циклокар" - у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", - сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", - рассказал он.Согласно представленной презентации, "Циклокар" - разработка института теплофизики сибирского отделения РАН.
https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789170993.html
россия
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технологии, российская академия наук, виталий савельев, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
12:42 18.05.2022
 
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"

Глава Минтранса Савельев: в России создан опытный образец летающего автомобиля "Циклокар"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль - "Циклокар" - у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", - сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", - рассказал он.
Согласно представленной презентации, "Циклокар" - разработка института теплофизики сибирского отделения РАН.
Циклокар – шестиместный аэромобиль с гибридной силовой установкой
Вчера, 10:26
Сибирские ученые готовы за два года создать летающую машину "Циклокар"
 
ТехнологииРоссийская академия наукВиталий СавельевРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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