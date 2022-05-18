https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789207762.html
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар" - РИА Новости, 18.05.2022
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"
Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:42
2022-05-18T12:42
2022-05-18T12:42
технологии
российская академия наук
виталий савельев
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758835565_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_ae8a04cfde4726f8eb8f49196978bf46.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев."Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль - "Циклокар" - у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", - сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты"."Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", - рассказал он.Согласно представленной презентации, "Циклокар" - разработка института теплофизики сибирского отделения РАН.
https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789170993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758835565_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_c3023abddc83a702c9c1f247e12d036c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, российская академия наук, виталий савельев, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Министр транспорта рассказал о разработке летающего автомобиля "Циклокар"
Глава Минтранса Савельев: в России создан опытный образец летающего автомобиля "Циклокар"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Разработка летающего автомобиля - проект "Циклокар" - ведется в России, создан опытный образец, рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль - "Циклокар" - у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим", - сказал Савельев, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 метров длиной, 2,1 метра шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 километров", - рассказал он.
Согласно представленной презентации, "Циклокар" - разработка института теплофизики сибирского отделения РАН
.