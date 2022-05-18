https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789170993.html

Сибирские ученые готовы за два года создать летающую машину "Циклокар"

Сибирские ученые готовы за два года создать летающую машину "Циклокар" - РИА Новости, 18.05.2022

Сибирские ученые готовы за два года создать летающую машину "Циклокар"

Специалисты Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН готовы в кооперации с другими предприятиями за два года создать прототип... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:26

2022-05-18T10:26

2022-05-18T10:26

технологии

авто

фонд перспективных исследований

сибирское отделение ран

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Описание Специалисты Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН готовы в кооперации с другими предприятиями за два года создать прототип летающей машины на циклических движителях - "Циклокара", сообщил журналистам в среду замдиректора научного института Артур Бильский.Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума "Армия-2020". В августе 2021 года аппарат представили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко на выставке международного форума "Технопром"."Сейчас мы хотим продвигать проект в двух основных направлениях. Это создание малого аппарата весом до 30 килограммов для перевозки грузов и видеонаблюдения. Второе направление - это создание большого летающего автомобиля - "Циклокара". Мы изготовили большой движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большой автомобиль снабдить такими движителями, то он полетит", - рассказал Бильский.Он пояснил, что предполагаемая масса будущего аппарата - более 2 тонн. Вместимостью как обычный автомобиль, он сможет поднять в воздух несколько человек."Сейчас мы с Фондом перспективных исследований (ФПИ) прорабатываем будущий проект, очень надеемся, что нас профинансируют как в части создания как маленького аппарата, так и большого… Мы думаем, что прототип большой машины можно создать примерно за два года, но сейчас контракт не подписан, мы находимся в стадии согласования. Институт теплофизики выступает головным исполнителем, но у нас очень много подрядчиков", - сообщил ученый.Бильский рассказал, что четыре циклических движителя в виде барабанов с лопастями могут создавать и менять тягу независимо друг от друга, что обеспечит "Циклокару" уникальную маневренность. Новый тип движителя определяет основные преимущества этого беспилотного летательного аппарата: низкий уровень шума; возможность посадки на малые неподготовленные площадки, которые могут быть расположены под углом, и даже "причала" к вертикальным поверхностям; высокая аэродинамическая эффективность."Также прорабатываются и другие возможные применения циклических движителей. Такой движитель может не только летать, но и плавать. То есть в принципе возможно создание плавающего аппарата на таких движителях. Также он может работать не на генерацию тяги, а наоборот, преобразовывать энергию, например, ветра или вырабатывать энергию, как бесплотинная гидроэлектростанция", - добавил он.

https://ria.ru/20210827/tsiklolet-1747447149.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Циклокар – шестиместный аэромобиль с гибридной силовой установкой В рамках проекта Фонда перспективных исследований «Циклон» стартовали работы по созданию инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар». Расчетная грузоподьемность машины составляет 600 килограммов, пассажировместимость 6 человек. Головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук. В ходе первого этапа работ произведено предварительное проектирование машины, а также проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром 1,5 м. Расчетные габариты Циклокара при грузоподъемности в 600 килограммов составляют 6.2×6 метров, максимальная скорость до 250 километров в час, дальность полета до 500 километров. Помимо компактных по сравнению с вертолетной техникой габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов) и причаливания к вертикальным поверхностям. 2022-05-18T10:26 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, авто, фонд перспективных исследований, сибирское отделение ран