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День 84-й: украинские военные на "Азовстали" продолжают сдаваться в плен - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789362261.html
День 84-й: украинские военные на "Азовстали" продолжают сдаваться в плен
День 84-й: украинские военные на "Азовстали" продолжают сдаваться в плен - РИА Новости, 18.05.2022
День 84-й: украинские военные на "Азовстали" продолжают сдаваться в плен
Украинские военные, заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен, от них стало известно, что Киев под руководством... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:43
2022-05-18T23:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
верховная рада украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные, заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен, от них стало известно, что Киев под руководством кураторов готовит новую провокацию по "бучинскому" сценарию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииПо данным Минобороны РФ, за сутки ракетами поражены два украинских пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны у Соледара в ДНР и расположения подразделений наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке. Кроме того, уничтожены два украинских самолета Су-24 на военном аэродроме у Днепропетровска, дивизион украинских С-300 у Николаева и четыре артиллерийских склада у Угледара, Покровского, Соледара и Бахмута в ДНР.Также ударами авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники. Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США у Подгорного.У Протопоповки в Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведённая украинскими подразделениями для форсирования реки Северский Донец. Кроме того, российской ПВО над Трипольем в ДНР сбит украинский Су-25, а у Каменной Яруги в Харьковской области - МиГ-29.В ЛНР заявили, что бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению в активной фазе.Также в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в республике ожидают, что Россия поможет в этом.Военные на "Азовстали" складывают оружиеМинобороны России заявило, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 заблокированных на "Азовстали" украинских боевика, в том числе 29 раненых.Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 госпитализирован в больницу Новоазовска в ДНР.Новая провокацияПленные украинские военные сообщили, что в Константиновке в ДНР Киев под руководством кураторов готовит провокацию по "бучинскому" сценарию. Для провокации украинские боевики, переодетые в форму ВС РФ с белыми повязками, на камеру должны расстрелять мирных граждан.Провокация в Константиновке будет снята в том числе видеорегистраторами якобы случайных машин, кадры широко растиражируют западные СМИ.Также в среду стало известно, что Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток (начиная с 5.30 25 мая). Об этом следует из законопроектов, внесенных в Верховную раду.Обстрел российских территорийСледственный комитет России заявил, что расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях,По данным ведомства, в среду село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, есть разрушения.Кроме того, в этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.Отмечается, что оба населенных пункта ранее уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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россия, украина, верховная рада украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, азовсталь, мариуполь
23:43 18.05.2022
 
День 84-й: украинские военные на "Азовстали" продолжают сдаваться в плен

День 84-й: украинские военные на "Азовстали" продолжают сдаваться в плен

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с "Азовстали"
Военные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с Азовстали - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с "Азовстали"
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные, заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, продолжают сдаваться в плен, от них стало известно, что Киев под руководством кураторов готовит новую провокацию по "бучинскому" сценарию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

По данным Минобороны РФ, за сутки ракетами поражены два украинских пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны у Соледара в ДНР и расположения подразделений наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке. Кроме того, уничтожены два украинских самолета Су-24 на военном аэродроме у Днепропетровска, дивизион украинских С-300 у Николаева и четыре артиллерийских склада у Угледара, Покровского, Соледара и Бахмута в ДНР.
Также ударами авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники. Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-мм гаубиц М777 производства США у Подгорного.
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У Протопоповки в Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведённая украинскими подразделениями для форсирования реки Северский Донец. Кроме того, российской ПВО над Трипольем в ДНР сбит украинский Су-25, а у Каменной Яруги в Харьковской области - МиГ-29.
В ЛНР заявили, что бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению в активной фазе.
Также в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в республике ожидают, что Россия поможет в этом.

Военные на "Азовстали" складывают оружие

Минобороны России заявило, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 заблокированных на "Азовстали" украинских боевика, в том числе 29 раненых.
Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 госпитализирован в больницу Новоазовска в ДНР.

Новая провокация

Пленные украинские военные сообщили, что в Константиновке в ДНР Киев под руководством кураторов готовит провокацию по "бучинскому" сценарию. Для провокации украинские боевики, переодетые в форму ВС РФ с белыми повязками, на камеру должны расстрелять мирных граждан.
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Также в среду стало известно, что Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 суток (начиная с 5.30 25 мая). Об этом следует из законопроектов, внесенных в Верховную раду.

Обстрел российских территорий

Следственный комитет России заявил, что расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях,
По данным ведомства, в среду село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны украинских вооруженных формирований, в результате чего один человек пострадал, есть разрушения.
Кроме того, в этот же день со стороны Украины из минометов обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе Курской области.
Отмечается, что оба населенных пункта ранее уже подвергались обстрелам со стороны Украины, что получило реакцию следственных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРВ миреАзовстальМариуполь
 
 
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