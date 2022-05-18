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Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789186996.html
Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО
Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО
На Украине Россия воюет против НАТО, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:26
2022-05-18T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На Украине Россия воюет против НАТО, считает глава Чечни Рамзан Кадыров."Мы сегодня воюем не против Украины, бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружает их, там их наемники", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"."И поэтому нашему государству нелегко, но это очень хороший опыт. Мы еще раз докажем, что Россию нельзя победить", - подчеркнул глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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безопасность, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров
11:26 18.05.2022 (обновлено: 11:55 18.05.2022)
 
Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО

Глава Чечни Кадыров: Россия воюет не против Украины, она воюет против НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На Украине Россия воюет против НАТО, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы сегодня воюем не против Украины, бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружает их, там их наемники", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
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"И поэтому нашему государству нелегко, но это очень хороший опыт. Мы еще раз докажем, что Россию нельзя победить", - подчеркнул глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДонбассРамзан Кадыров
 
 
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