14:54 18.05.2022 (обновлено: 14:56 18.05.2022)
Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев
Президент Азербайджана Алиев: Баку хочет подписать мирное соглашение с Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Баку хочет подписать мирное соглашение с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в среду на встрече с литовским коллегой в расширенном составе.
В среду в Баку состоялась встреча Алиева с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
"Мы широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень ясна.
Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин президент, есть много вопросов, которые нужно обсудить среди членов делегаций", - отметил президент Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.