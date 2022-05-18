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Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев

Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев - РИА Новости, 18.05.2022

Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев

Баку хочет подписать мирное соглашение с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в среду на встрече с литовским коллегой в расширенном составе. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:54

2022-05-18T14:54

2022-05-18T14:56

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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Баку хочет подписать мирное соглашение с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в среду на встрече с литовским коллегой в расширенном составе.В среду в Баку состоялась встреча Алиева с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой."Мы широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин президент, есть много вопросов, которые нужно обсудить среди членов делегаций", - отметил президент Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220514/obstrel-1788584575.html

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