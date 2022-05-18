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Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев - РИА Новости, 18.05.2022
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Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев
Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев - РИА Новости, 18.05.2022
Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев
Баку хочет подписать мирное соглашение с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в среду на встрече с литовским коллегой в расширенном составе. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:54
2022-05-18T14:56
в мире
цены на нефть
гитанас науседа
азербайджан
армения
баку
ильхам алиев
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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Баку хочет подписать мирное соглашение с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в среду на встрече с литовским коллегой в расширенном составе.В среду в Баку состоялась встреча Алиева с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой."Мы широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин президент, есть много вопросов, которые нужно обсудить среди членов делегаций", - отметил президент Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, цены на нефть, гитанас науседа, азербайджан, армения, баку, ильхам алиев
14:54 18.05.2022 (обновлено: 14:56 18.05.2022)
 
Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев

Президент Азербайджана Алиев: Баку хочет подписать мирное соглашение с Арменией

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Армении
Перейти в фотобанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Баку хочет подписать мирное соглашение с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в среду на встрече с литовским коллегой в расширенном составе.
В среду в Баку состоялась встреча Алиева с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
"Мы широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция очень ясна.
Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Мы хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин президент, есть много вопросов, которые нужно обсудить среди членов делегаций", - отметил президент Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреЦены на нефтьГитанас НауседаАзербайджанАрменияБакуИльхам Алиев
 
 
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