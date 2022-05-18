Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о перевозке ядерных материалов
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией в области перевозки ядерных материалов, соответствующий документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале республики.
Ранее соглашение ратифицировал парламент Белоруссии. Таким образом, республика выполнила необходимые внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения.
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Соглашение урегулирует вопросы двустороннего сотрудничества в области перевозки тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, радиоактивных отходов. Документ позволит установить согласованные сторонами требования для ввоза, перевозки, сопровождения и обеспечения физической защиты тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов.
Также соглашение устанавливает порядок передачи обязанностей по обеспечению сопровождения и охраны транспорта с тепловыделяющими сборками, облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов и радиоактивными отходами, доступа уполномоченных лиц в транспортное средство. В нем также прописаны взаимоотношения сторон в случае ядерного инцидента и аварии при перевозке тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов. Соглашение будет распространяться только на ядерные материалы, образующиеся в процессе жизненного цикла Белорусской АЭС.
Компетентными органами по выполнению соглашения определяются с белорусской стороны — министерство энергетики Белоруссии, с российской стороны — государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".
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