https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789165028.html

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов - РИА Новости, 18.05.2022

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о перевозке ядерных материалов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией в области перевозки ядерных материалов, соответствующий документ... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:53

2022-05-18T09:53

2022-05-18T09:53

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гродненская область

белорусская аэс

министерство энергетики белоруссии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией в области перевозки ядерных материалов, соответствующий документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале республики.Ранее соглашение ратифицировал парламент Белоруссии. Таким образом, республика выполнила необходимые внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения.Соглашение урегулирует вопросы двустороннего сотрудничества в области перевозки тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, радиоактивных отходов. Документ позволит установить согласованные сторонами требования для ввоза, перевозки, сопровождения и обеспечения физической защиты тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов.Также соглашение устанавливает порядок передачи обязанностей по обеспечению сопровождения и охраны транспорта с тепловыделяющими сборками, облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов и радиоактивными отходами, доступа уполномоченных лиц в транспортное средство. В нем также прописаны взаимоотношения сторон в случае ядерного инцидента и аварии при перевозке тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов. Соглашение будет распространяться только на ядерные материалы, образующиеся в процессе жизненного цикла Белорусской АЭС.Компетентными органами по выполнению соглашения определяются с белорусской стороны — министерство энергетики Белоруссии, с российской стороны — государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Второй энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2022 году. В декабре 2021 года в рамках начала программы физического пуска блока в активную зону реактора было загружено свежее ядерное топливо.

https://ria.ru/20220516/politika-1788322953.html

https://ria.ru/20220510/vooruzheniya-1787745647.html

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Ольга Маркова

в мире, белоруссия, гродненская область, белорусская аэс, министерство энергетики белоруссии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр лукашенко, россия