https://ria.ru/20220518/sobor-1789351898.html

Патриарх Кирилл освятит в Пензе восстановленный кафедральный собор

Патриарх Кирилл освятит в Пензе восстановленный кафедральный собор - РИА Новости, 18.05.2022

Патриарх Кирилл освятит в Пензе восстановленный кафедральный собор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в ближайшее время посетить регион и освятить Спасский РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:02

2022-05-18T22:02

2022-05-18T22:02

пензенская область

пенза

пензенская область

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782256209_0:225:2889:1850_1920x0_80_0_0_67f3c608de8942ddd61dc45ff3ade036.jpg

ПЕНЗА, 18 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в ближайшее время посетить регион и освятить Спасский кафедральный собор, который восстановили в Пензе на месте разрушенного век назад, сообщила пресс-служба областного правительства.Глава региона в среду в Москве рассказал патриарху, что в течение 12 лет правительство области, церковные институты, верующие совместно восстанавливали Спасский кафедральный собор на историческом месте, где в начале XX века был взорван главный храм губернии, и пригласил предстоятеля РПЦ посетить регион и освятить храм.Он отметил, что Пенза уже прославилась своим новым кафедральным собором. "Люди отзываются с большим восторгом по поводу храма, который построен", - сказал предстоятель РПЦ.Глава региона пояснил, что Пензенская область, являясь многонациональным и многоконфессиональным регионом, православию отводит особую роль в сфере духовной, нравственной жизни людей.Уточняется, что патриарх Кирилл выразил готовность принять участие в освящении отстроенного храма в Пензе.Соборная площадь, где расположен храм, с 2015 года является центром проведения не только религиозных, но и других народных праздников, культурно-просветительских и спортивных мероприятий. В ближайшее время планируется открытие Духовно-просветительского центра "Спас" при Спасском кафедральном соборе. Центр рассчитан на 300-350 детей. Также будет организован музей истории церковной жизни, а также кабинеты для дополнительного образования детей и подростков. Центр "Спас" сможет стать не только центром духовной и общественной жизни пензенской православной молодежи, но и новой базой для научно-образовательной и краеведческой деятельности.

https://realty.ria.ru/20220512/khram-1788118211.html

https://realty.ria.ru/20220511/khram-1787853740.html

пенза

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

пенза, пензенская область, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия