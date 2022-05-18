Патриарх Кирилл освятит в Пензе восстановленный кафедральный собор
Патриарх Кирилл освятит в Пензе восстановленный Спасский кафедральный собор
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ПЕНЗА, 18 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в ближайшее время посетить регион и освятить Спасский кафедральный собор, который восстановили в Пензе на месте разрушенного век назад, сообщила пресс-служба областного правительства.
Глава региона в среду в Москве рассказал патриарху, что в течение 12 лет правительство области, церковные институты, верующие совместно восстанавливали Спасский кафедральный собор на историческом месте, где в начале XX века был взорван главный храм губернии, и пригласил предстоятеля РПЦ посетить регион и освятить храм.
"Пенза относится к числу немногих субъектов федерации, в которых я не бывал... Мои дальние родственники имели отношение к Пензе, конечно, хотелось бы побывать, увидеть и город, и почувствовать жизнь региона. И кроме того, вот, построен замечательный кафедральный собор", - ответил патриарх на видео, опубликованном в Telegram-канале Мельниченко.
Он отметил, что Пенза уже прославилась своим новым кафедральным собором. "Люди отзываются с большим восторгом по поводу храма, который построен", - сказал предстоятель РПЦ.
Глава региона пояснил, что Пензенская область, являясь многонациональным и многоконфессиональным регионом, православию отводит особую роль в сфере духовной, нравственной жизни людей.
"Проект строительства Спасского кафедрального собора объединил практически всю нашу пензенскую общественность. Это народный проект. И храм строили всем миром, всей пензенской землей... Для нас очень важно, чтобы собор был освящен... Важно, чтобы ваш исторический визит состоялся, это имеет огромное значение для православных верующих, для всех жителей нашего региона", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что патриарх Кирилл выразил готовность принять участие в освящении отстроенного храма в Пензе.
Соборная площадь, где расположен храм, с 2015 года является центром проведения не только религиозных, но и других народных праздников, культурно-просветительских и спортивных мероприятий. В ближайшее время планируется открытие Духовно-просветительского центра "Спас" при Спасском кафедральном соборе. Центр рассчитан на 300-350 детей. Также будет организован музей истории церковной жизни, а также кабинеты для дополнительного образования детей и подростков. Центр "Спас" сможет стать не только центром духовной и общественной жизни пензенской православной молодежи, но и новой базой для научно-образовательной и краеведческой деятельности.