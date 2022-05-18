https://ria.ru/20220518/skidki-1789209571.html
В РЖД сообщили о скидках на проезд для детей-инвалидов
В РЖД сообщили о скидках на проезд для детей-инвалидов - РИА Новости, 18.05.2022
В РЖД сообщили о скидках на проезд для детей-инвалидов
РЖД вводят скидки на проезд детей-инвалидов в поездах дальнего следования: в купейных вагонах - до 55%, в вагонах СВ - до 50%, сообщает холдинг. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:48
2022-05-18T12:48
2022-05-18T12:48
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РЖД вводят скидки на проезд детей-инвалидов в поездах дальнего следования: в купейных вагонах - до 55%, в вагонах СВ - до 50%, сообщает холдинг."Дети-инвалиды могут путешествовать на поездах дальнего следования вместе с сопровождающими со скидкой до 55% в купейных вагонах и до 50% в вагонах СВ по программе лояльности "РЖД Бонус". Ранее такие скидки предоставлялись только пассажирам с I группой инвалидности", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале холдинга.Чтобы получить возможность покупать билеты со скидкой, необходимо один раз обратиться в железнодорожную кассу и предъявить пакет документов: свидетельство о рождении или паспорт, справку об инвалидности и номера участников "РЖД Бонус"."После того как спецтариф будет активирован (не ранее, чем через 10 дней после регистрации), скидка будет применяться автоматически", - пояснили в РЖД.
https://ria.ru/20220517/proezd-1789060173.html
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ржд, telegram (приложение), россия, общество
В РЖД сообщили о скидках на проезд для детей-инвалидов
В РЖД сообщили о скидках до 55% на проезд детей-инвалидов в вагонах купе и СВ