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Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР
Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР
Брянская область поможет восстановить разрушенную инфраструктуру города Брянка Луганской народной республики, взяв над ним шефство, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:15
2022-05-18T14:58
брянская область
александр богомаз
лнр
брянка
telegram
общество
луганская народная республика
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БРЯНСК,18 мая - РИА Новости. Брянская область поможет восстановить разрушенную инфраструктуру города Брянка Луганской народной республики, взяв над ним шефство, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз."Наша Брянская область получила почетное право взять шефство над созвучным нашему Брянску городом Брянкой Луганской народной республики. Это и почетно, и очень ответственно!", - написал губернатор в Telegram.Глава региона отметил, что "наши предки во все времена плечом к плечу защищали наши родные земли от врага, восстанавливали и поднимали их", а сейчас этого права в числе не многих удостоена Брянска область.Богомаз рассказал, что Брянка — промышленный город. В его составе пять поселков, население — более 49 тысяч человек. Специалисты из российского региона уже выехали на место и определяют, чем помочь Брянке в первую очередь."А сделать предстоит многое. Главная, жизненно важная задача - стабилизировать ситуацию с водоснабжением. Из-за изношенности водопроводов постоянно происходят аварийные утечки, сейчас люди получают воду по графику", - говорится в сообщении брянского губернатора.Отмечается, что в настоящий момент проводится оценка учреждений социальной инфраструктуры, в том числе семи детских садов, 11 школ. Подготовка к новому учебному году начинается уже сейчас, чтобы дети могли получать образование в комфортных условиях и были обеспечены всем необходимым. То же самое касается и медицинского обслуживания жителей — требуют срочного ремонта здания лечебных учреждений и подъездные пути к ним, рассказал Богомаз.Он пояснил, что брянские специалисты будут помогать восстанавливать кровли многоквартирных домов, дорожное покрытие, повреждённое в результате боевых действий. По словам губернатора российского региона, для восстановления Брянки нужны квалифицированные работники, а также коммунальная техника для вывоза мусора, ремонта и содержания дорог.В планах также восстановить разрушенный городской стадион "Шахтер", единственный в республиках Донбасса картодром, благоустроить городской парк.
https://ria.ru/20220516/shefstvo-1788797428.html
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брянская область, александр богомаз, лнр, брянка, telegram, общество, луганская народная республика
13:15 18.05.2022 (обновлено: 14:58 18.05.2022)
 
Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР

Глава Брянской области Богомаз: регион поможет в восстановлении Брянки в ЛНР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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БРЯНСК,18 мая - РИА Новости. Брянская область поможет восстановить разрушенную инфраструктуру города Брянка Луганской народной республики, взяв над ним шефство, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.
"Наша Брянская область получила почетное право взять шефство над созвучным нашему Брянску городом Брянкой Луганской народной республики. Это и почетно, и очень ответственно!", - написал губернатор в Telegram.
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Глава региона отметил, что "наши предки во все времена плечом к плечу защищали наши родные земли от врага, восстанавливали и поднимали их", а сейчас этого права в числе не многих удостоена Брянска область.
Богомаз рассказал, что Брянка — промышленный город. В его составе пять поселков, население — более 49 тысяч человек. Специалисты из российского региона уже выехали на место и определяют, чем помочь Брянке в первую очередь.
"А сделать предстоит многое. Главная, жизненно важная задача - стабилизировать ситуацию с водоснабжением. Из-за изношенности водопроводов постоянно происходят аварийные утечки, сейчас люди получают воду по графику", - говорится в сообщении брянского губернатора.
Отмечается, что в настоящий момент проводится оценка учреждений социальной инфраструктуры, в том числе семи детских садов, 11 школ. Подготовка к новому учебному году начинается уже сейчас, чтобы дети могли получать образование в комфортных условиях и были обеспечены всем необходимым. То же самое касается и медицинского обслуживания жителей — требуют срочного ремонта здания лечебных учреждений и подъездные пути к ним, рассказал Богомаз.
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Он пояснил, что брянские специалисты будут помогать восстанавливать кровли многоквартирных домов, дорожное покрытие, повреждённое в результате боевых действий. По словам губернатора российского региона, для восстановления Брянки нужны квалифицированные работники, а также коммунальная техника для вывоза мусора, ремонта и содержания дорог.
В планах также восстановить разрушенный городской стадион "Шахтер", единственный в республиках Донбасса картодром, благоустроить городской парк.
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Брянская областьАлександр БогомазЛНРБрянкаTelegramОбществоЛуганская Народная Республика
 
 
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