https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145074.html

Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР

Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР - РИА Новости, 18.05.2022

Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР

Решения Евросоюза ввести масштабные санкции против России и разорвать экономические связи губительны для самой Европы, заявил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T03:05

2022-05-18T03:05

2022-05-18T03:05

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европа

россия

евросоюз

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Решения Евросоюза ввести масштабные санкции против России и разорвать экономические связи губительны для самой Европы, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.По его словам, Великобритания не просто так покинула объединение, и сейчас есть страны, которые хотят выйти из ЕС."Они (европейцы) тоже заложники ситуации, потому что это промышленно развитые страны, и они всецело зависят от энергетики. Эта война санкций, она, конечно, ударит прежде всего по Европе", - отметил собеседник агентства.Советник премьера ДНР считает ошибкой отказ Европы от сотрудничества с РФ в угоду США, так как Россия может многое дать Европе."Помимо того, что мы Европе можем дать энергоресурсы, возможность сотрудничества, чтобы преодолеть мировой экономический кризис, который назрел, и мы в разгаре этого кризиса сейчас живем, мы можем Европе вернуть то, что они недавно потеряли окончательно: мы можем Европе вернуть ее же моральные ценности", - сказал Гагин.

https://ria.ru/20220518/zavisimost-1789142829.html

европа

россия

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, европа, россия, евросоюз, донецкая народная республика