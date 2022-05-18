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Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР
Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР
Решения Евросоюза ввести масштабные санкции против России и разорвать экономические связи губительны для самой Европы, заявил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:05
2022-05-18T03:05
в мире
европа
россия
евросоюз
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Решения Евросоюза ввести масштабные санкции против России и разорвать экономические связи губительны для самой Европы, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.По его словам, Великобритания не просто так покинула объединение, и сейчас есть страны, которые хотят выйти из ЕС."Они (европейцы) тоже заложники ситуации, потому что это промышленно развитые страны, и они всецело зависят от энергетики. Эта война санкций, она, конечно, ударит прежде всего по Европе", - отметил собеседник агентства.Советник премьера ДНР считает ошибкой отказ Европы от сотрудничества с РФ в угоду США, так как Россия может многое дать Европе."Помимо того, что мы Европе можем дать энергоресурсы, возможность сотрудничества, чтобы преодолеть мировой экономический кризис, который назрел, и мы в разгаре этого кризиса сейчас живем, мы можем Европе вернуть то, что они недавно потеряли окончательно: мы можем Европе вернуть ее же моральные ценности", - сказал Гагин.
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в мире, европа, россия, евросоюз, донецкая народная республика
03:05 18.05.2022
 
Санкционная война губительна для Евросоюза, заявил советник премьера ДНР

Советник премьера ДНР Гагин заявил, что санкционная война губительна для Евросоюза

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Решения Евросоюза ввести масштабные санкции против России и разорвать экономические связи губительны для самой Европы, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Сам Европейский союз сейчас на грани раскола. Они уже все себя чувствуют обманутыми, потому что Евросоюз был втянут в эту санкционную войну с Россией, которая для Евросоюза просто губительна", - сказал Гагин.
По его словам, Великобритания не просто так покинула объединение, и сейчас есть страны, которые хотят выйти из ЕС.
"Они (европейцы) тоже заложники ситуации, потому что это промышленно развитые страны, и они всецело зависят от энергетики. Эта война санкций, она, конечно, ударит прежде всего по Европе", - отметил собеседник агентства.
Советник премьера ДНР считает ошибкой отказ Европы от сотрудничества с РФ в угоду США, так как Россия может многое дать Европе.
"Помимо того, что мы Европе можем дать энергоресурсы, возможность сотрудничества, чтобы преодолеть мировой экономический кризис, который назрел, и мы в разгаре этого кризиса сейчас живем, мы можем Европе вернуть то, что они недавно потеряли окончательно: мы можем Европе вернуть ее же моральные ценности", - сказал Гагин.
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