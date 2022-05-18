https://ria.ru/20220518/rossiya-1789331309.html

Захарова призвала Запад перестать пугать людей несуществующей "химугрозой"

Захарова призвала Запад перестать пугать людей несуществующей "химугрозой" - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова призвала Запад перестать пугать людей несуществующей "химугрозой"

Россия призывает политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской "химической угрозой", заявила официальный... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:33

2022-05-18T19:33

2022-05-18T19:43

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

оон

нато

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской "химической угрозой", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Призываем политические круги стран Запада прекратить запугивать свою общественность несуществующей российской "химической угрозой". Российская Федерация продолжит неуклонно отстаивать принципы и нормы международного права, будет заботиться о сохранении целостности КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ред.), в том числе путем оперативного доведения до сведения государств-участников ООН и ОЗХО информации Министерства обороны Российской Федерации о реальных случаях подготовки и осуществления украинскими вооруженными формированиями и их кураторами из стран НАТО химпровокаций на территории Украины", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД.В ведомстве также напомнили, что РФ еще в сентябре 2017 года досрочно и под строгим международным контролем в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению химоружия. Это было официально подтверждено генеральным директором Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Приверженность Российской Федерации целям и принципам Конвенции о запрещении химического оружия остается неизменной на протяжении 25 лет существования этого важнейшего международного договора, добавили в МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/zakharova-1789329333.html

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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, оон, нато