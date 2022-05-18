Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220518/restavratsiya-1789220175.html
В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия
В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия - РИА Новости, 18.05.2022
В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия
На реставрацию объектов культурного наследия в Московской области выделено 126 миллионов рублей в текущем году, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:30
2022-05-18T13:38
культура
а. с. пушкин
московская область (подмосковье)
московская областная дума
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752302318_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_4e38974dffb817e2725e0ee5ef2ee626.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На реставрацию объектов культурного наследия в Московской области выделено 126 миллионов рублей в текущем году, сообщили в Мособлдуме."В 2022 году на реставрацию объектов культурного наследия, капитальный ремонт и текущий ремонт государственных музеев выделено 126 миллионов рублей: 89 миллионов рублей – из бюджета Московской области, 36 миллионов рублей – из федерального", - сказано в сообщении.Также из федерального бюджета музею-заповеднику А. С. Пушкина выделено 194,9 миллиона рублей на 2022-2024 годы, и еще 153 миллиона рублей предусмотрены бюджетом Московской области в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта, подчеркнули в Мособлдуме."На выделенные средства будут проведены ремонтно-реставрационные работы здания Большого дворца, здания риги в усадьбе Большие Вяземы и здания усадьбы Захарово, реставрация парков в усадьбах, реэкспозиция в Вяземах и реэкспозиция в Захарово", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752302318_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_f6488aecfae236d621258d06ee2d659b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
а. с. пушкин, московская область (подмосковье), московская областная дума, культура
13:30 18.05.2022 (обновлено: 13:38 18.05.2022)
 
В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия

В Подмосковье на реставрацию объектов культурного наследия выделили 126 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий КовальчукЦерковь Николая Чудотворца (1798 г.)
Церковь Николая Чудотворца (1798 г.) - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Ковальчук
Церковь Николая Чудотворца (1798 г.). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На реставрацию объектов культурного наследия в Московской области выделено 126 миллионов рублей в текущем году, сообщили в Мособлдуме.
"В 2022 году на реставрацию объектов культурного наследия, капитальный ремонт и текущий ремонт государственных музеев выделено 126 миллионов рублей: 89 миллионов рублей – из бюджета Московской области, 36 миллионов рублей – из федерального", - сказано в сообщении.
Также из федерального бюджета музею-заповеднику А. С. Пушкина выделено 194,9 миллиона рублей на 2022-2024 годы, и еще 153 миллиона рублей предусмотрены бюджетом Московской области в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта, подчеркнули в Мособлдуме.
"На выделенные средства будут проведены ремонтно-реставрационные работы здания Большого дворца, здания риги в усадьбе Большие Вяземы и здания усадьбы Захарово, реставрация парков в усадьбах, реэкспозиция в Вяземах и реэкспозиция в Захарово", - добавили в сообщении.
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:11Культура
Более двух тысяч учреждений культуры примут участие в акции "Ночь музеев"
 
КультураА. С. ПушкинМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала