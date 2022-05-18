https://ria.ru/20220518/restavratsiya-1789220175.html

В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия

В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия - РИА Новости, 18.05.2022

В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия

На реставрацию объектов культурного наследия в Московской области выделено 126 миллионов рублей в текущем году, сообщили в Мособлдуме. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:30

2022-05-18T13:30

2022-05-18T13:38

культура

а. с. пушкин

московская область (подмосковье)

московская областная дума

культура

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На реставрацию объектов культурного наследия в Московской области выделено 126 миллионов рублей в текущем году, сообщили в Мособлдуме."В 2022 году на реставрацию объектов культурного наследия, капитальный ремонт и текущий ремонт государственных музеев выделено 126 миллионов рублей: 89 миллионов рублей – из бюджета Московской области, 36 миллионов рублей – из федерального", - сказано в сообщении.Также из федерального бюджета музею-заповеднику А. С. Пушкина выделено 194,9 миллиона рублей на 2022-2024 годы, и еще 153 миллиона рублей предусмотрены бюджетом Московской области в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта, подчеркнули в Мособлдуме."На выделенные средства будут проведены ремонтно-реставрационные работы здания Большого дворца, здания риги в усадьбе Большие Вяземы и здания усадьбы Захарово, реставрация парков в усадьбах, реэкспозиция в Вяземах и реэкспозиция в Захарово", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html

московская область (подмосковье)

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а. с. пушкин, московская область (подмосковье), московская областная дума, культура