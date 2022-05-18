https://ria.ru/20220518/putevka-1788990018.html
Запуск системы для туроператоров "Электронная путевка" состоится осенью
Запуск системы для туроператоров "Электронная путевка" состоится осенью - РИА Новости, 18.05.2022
Запуск системы для туроператоров "Электронная путевка" состоится осенью
Запуск системы "Электронная путевка" в России запланирован на осень, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:54
2022-05-18T10:54
2022-05-18T10:54
туризм
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новости - туризм
сангаджи тарбаев
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Запуск системы "Электронная путевка" в России запланирован на осень, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Стремительно цифровизуется отрасль. Осенью планируется запуск "Электронной путевки". Ростуризм сейчас как раз запускает базовую платформу, которая обеспечит работу для всех приложений единым реестром всех средств размещения", — сказал Чернышенко в координационном центре при правительстве РФ.Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате.В текущей редакции законопроекта предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе. А также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.Законопроект, разработка которого идет с 2015 года, находится в Госдуме. Он был рассмотрен во втором чтении 17 мая, а в третьем — 19 мая, говорил ранее председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в ходе заседания комитета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сангаджи тарбаев, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, дмитрий чернышенко, законопроекты
Запуск системы для туроператоров "Электронная путевка" состоится осенью
Запуск системы для туроператоров "Электронная путевка" состоится осенью, заявил Чернышенко
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Запуск системы "Электронная путевка" в России запланирован на осень, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Стремительно цифровизуется отрасль. Осенью планируется запуск "Электронной путевки". Ростуризм сейчас как раз запускает базовую платформу, которая обеспечит работу для всех приложений единым реестром всех средств размещения", — сказал Чернышенко в координационном центре при правительстве РФ.
Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, "Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате.
В текущей редакции законопроекта предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе. А также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.
Законопроект, разработка которого идет с 2015 года, находится в Госдуме. Он был рассмотрен во втором чтении 17 мая, а в третьем — 19 мая, говорил ранее председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в ходе заседания комитета.