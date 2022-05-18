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В Тюменской области потушили все лесные пожары - РИА Новости, 18.05.2022
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В Тюменской области потушили все лесные пожары
В Тюменской области потушили все лесные пожары - РИА Новости, 18.05.2022
В Тюменской области потушили все лесные пожары
В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:39
2022-05-18T12:40
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 18 мая — РИА Новости. В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса."По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 18 мая, действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 49,1 гектара", — сообщила пресс-служба.Там отметили, что формирования Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов оперативно реагируют на все возгорания и патрулируют территорию как с земли, так и с помощью авиации и беспилотников.Особый противопожарный режим установили в в Тюменской области 15 апреля, пока что он действует до 26 мая. Местным жителям запрещается посещать леса, разводить костры и жечь мусор.В последнее время ситуация улучшилась: прошли дожди и появилась свежая трава, что снизило вероятность перехода ландшафтных пожаров на леса и населенные пункты.
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происшествия, тюменская область
08:39 18.05.2022 (обновлено: 12:40 18.05.2022)
 
В Тюменской области потушили все лесные пожары

За сутки в Тюменской области потушили шесть лесных пожаров почти на 50 гектарах

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 мая — РИА Новости. В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса.
"По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 18 мая, действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 49,1 гектара", — сообщила пресс-служба.
Там отметили, что формирования Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов оперативно реагируют на все возгорания и патрулируют территорию как с земли, так и с помощью авиации и беспилотников.
Особый противопожарный режим установили в в Тюменской области 15 апреля, пока что он действует до 26 мая. Местным жителям запрещается посещать леса, разводить костры и жечь мусор.
В последнее время ситуация улучшилась: прошли дожди и появилась свежая трава, что снизило вероятность перехода ландшафтных пожаров на леса и населенные пункты.
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