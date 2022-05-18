https://ria.ru/20220518/pozhary-1789154730.html

В Тюменской области потушили все лесные пожары

В Тюменской области потушили все лесные пожары - РИА Новости, 18.05.2022

В Тюменской области потушили все лесные пожары

В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:39

2022-05-18T08:39

2022-05-18T12:40

происшествия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 18 мая — РИА Новости. В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса."По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 18 мая, действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 49,1 гектара", — сообщила пресс-служба.Там отметили, что формирования Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов оперативно реагируют на все возгорания и патрулируют территорию как с земли, так и с помощью авиации и беспилотников.Особый противопожарный режим установили в в Тюменской области 15 апреля, пока что он действует до 26 мая. Местным жителям запрещается посещать леса, разводить костры и жечь мусор.В последнее время ситуация улучшилась: прошли дожди и появилась свежая трава, что снизило вероятность перехода ландшафтных пожаров на леса и населенные пункты.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

тюменская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область