https://ria.ru/20220518/pozhary-1789154730.html
В Тюменской области потушили все лесные пожары
В Тюменской области потушили все лесные пожары - РИА Новости, 18.05.2022
В Тюменской области потушили все лесные пожары
В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:39
2022-05-18T08:39
2022-05-18T12:40
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 18 мая — РИА Новости. В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили в департаменте регионального лесного комплекса."По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8 утра 18 мая, действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 49,1 гектара", — сообщила пресс-служба.Там отметили, что формирования Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов оперативно реагируют на все возгорания и патрулируют территорию как с земли, так и с помощью авиации и беспилотников.Особый противопожарный режим установили в в Тюменской области 15 апреля, пока что он действует до 26 мая. Местным жителям запрещается посещать леса, разводить костры и жечь мусор.В последнее время ситуация улучшилась: прошли дожди и появилась свежая трава, что снизило вероятность перехода ландшафтных пожаров на леса и населенные пункты.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюменская область
08:39 18.05.2022 (обновлено: 12:40 18.05.2022)
В Тюменской области потушили все лесные пожары
За сутки в Тюменской области потушили шесть лесных пожаров почти на 50 гектарах
ТЮМЕНЬ, 18 мая — РИА Новости.
В Тюменской области удалось потушить все лесные пожары, заявили
в департаменте регионального лесного комплекса.
"По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области
на 8 утра 18 мая, действующих лесных пожаров нет. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 49,1 гектара", — сообщила пресс-служба.
Там отметили, что формирования Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов оперативно реагируют на все возгорания и патрулируют территорию как с земли, так и с помощью авиации и беспилотников.
Особый противопожарный режим установили в в Тюменской области 15 апреля, пока что он действует до 26 мая. Местным жителям запрещается посещать леса, разводить костры и жечь мусор.
В последнее время ситуация улучшилась: прошли дожди и появилась свежая трава, что снизило вероятность перехода ландшафтных пожаров на леса и населенные пункты.