https://ria.ru/20220518/pozhar-1789311770.html

В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров

В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 18.05.2022

В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров

Украинское агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о крупнейшем за текущий год пожаре, охватившем более 1,5 тысячи гектаров в районе КПП "Зеленый... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:14

2022-05-18T18:14

2022-05-18T18:18

в мире

украина

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинское агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о крупнейшем за текущий год пожаре, охватившем более 1,5 тысячи гектаров в районе КПП "Зеленый мыс".Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о возгорании лесной подстилки вблизи села Страхолесье, что на границе Чернобыльской зоны отчуждения. В службе заявляли о локализации пожара на площади 45 гектаров."На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар, масштабом более 1,5 тысяч гектаров, в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", - сообщило агентство в сообщении в соцсетях.В агентстве добавили, что тушение осложняется ветром и ограниченными техническими ресурсами.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788727586.html

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в мире, украина, чернобыльская аэс