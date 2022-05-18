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В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров
В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 18.05.2022
В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров
Украинское агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о крупнейшем за текущий год пожаре, охватившем более 1,5 тысячи гектаров в районе КПП "Зеленый... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:14
2022-05-18T18:14
2022-05-18T18:18
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинское агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о крупнейшем за текущий год пожаре, охватившем более 1,5 тысячи гектаров в районе КПП "Зеленый мыс".Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о возгорании лесной подстилки вблизи села Страхолесье, что на границе Чернобыльской зоны отчуждения. В службе заявляли о локализации пожара на площади 45 гектаров."На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар, масштабом более 1,5 тысяч гектаров, в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", - сообщило агентство в сообщении в соцсетях.В агентстве добавили, что тушение осложняется ветром и ограниченными техническими ресурсами.
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в мире, украина, чернобыльская аэс
18:14 18.05.2022 (обновлено: 18:18 18.05.2022)
В Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил 1,5 тысячи гектаров
В Чернобыльской зоне отчуждения крупнейший за год пожар охватил 1,5 тысячи гектаров
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинское агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о крупнейшем за текущий год пожаре, охватившем более 1,5 тысячи гектаров в районе КПП "Зеленый мыс".
Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины
сообщила о возгорании лесной подстилки вблизи села Страхолесье, что на границе Чернобыльской зоны отчуждения. В службе заявляли о локализации пожара на площади 45 гектаров.
"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар, масштабом более 1,5 тысяч гектаров, в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", - сообщило агентство в сообщении в соцсетях.
В агентстве добавили, что тушение осложняется ветром и ограниченными техническими ресурсами.