В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре
СК завел дело после гибели на пожаре жительницы Кузбасса и ее сыновей четырех и восьми лет
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
Информация о том, что в одном из частных домов Ижморского округа после тушения пожара обнаружены тела 38-летней женщины, ее восьмилетнего и четырехлетнего сыновей поступило 18 мая около 05.00 (01.00 мск). По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Предварительно установлено, что в ночное время 43-летний мужчина обнаружил, что горит его дом. Он попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы вывести из жилища супругу с детьми, однако не смог. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар и обнаружили тела женщины и детей. По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электрической проводки. Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти погибших, а пожарно-техническая - установит причину возгорания", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, семья благополучная, на профилактических учетах не состояла.