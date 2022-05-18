https://ria.ru/20220518/pozhar-1789196957.html

В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре

В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 18.05.2022

В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:03

2022-05-18T12:03

2022-05-18T12:03

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.Информация о том, что в одном из частных домов Ижморского округа после тушения пожара обнаружены тела 38-летней женщины, ее восьмилетнего и четырехлетнего сыновей поступило 18 мая около 05.00 (01.00 мск). По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Предварительно установлено, что в ночное время 43-летний мужчина обнаружил, что горит его дом. Он попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы вывести из жилища супругу с детьми, однако не смог. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар и обнаружили тела женщины и детей. По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электрической проводки. Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти погибших, а пожарно-техническая - установит причину возгорания", – говорится в сообщении.По предварительным данным, семья благополучная, на профилактических учетах не состояла.

https://ria.ru/20220518/pozhar-1789174370.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область