Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/pozhar-1789196957.html
В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре
В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 18.05.2022
В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре
Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:03
2022-05-18T12:03
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.Информация о том, что в одном из частных домов Ижморского округа после тушения пожара обнаружены тела 38-летней женщины, ее восьмилетнего и четырехлетнего сыновей поступило 18 мая около 05.00 (01.00 мск). По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Предварительно установлено, что в ночное время 43-летний мужчина обнаружил, что горит его дом. Он попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы вывести из жилища супругу с детьми, однако не смог. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар и обнаружили тела женщины и детей. По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электрической проводки. Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти погибших, а пожарно-техническая - установит причину возгорания", – говорится в сообщении.По предварительным данным, семья благополучная, на профилактических учетах не состояла.
https://ria.ru/20220518/pozhar-1789174370.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
12:03 18.05.2022
 
В Кузбассе мать и двое детей погибли при пожаре

СК завел дело после гибели на пожаре жительницы Кузбасса и ее сыновей четырех и восьми лет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
Информация о том, что в одном из частных домов Ижморского округа после тушения пожара обнаружены тела 38-летней женщины, ее восьмилетнего и четырехлетнего сыновей поступило 18 мая около 05.00 (01.00 мск). По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Предварительно установлено, что в ночное время 43-летний мужчина обнаружил, что горит его дом. Он попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы вывести из жилища супругу с детьми, однако не смог. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар и обнаружили тела женщины и детей. По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электрической проводки. Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти погибших, а пожарно-техническая - установит причину возгорания", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, семья благополучная, на профилактических учетах не состояла.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
10:38
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала