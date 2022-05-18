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СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 18.05.2022
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СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 18.05.2022
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в подмосковном городском округе Истра, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:47
2022-05-18T11:47
происшествия
истра
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в подмосковном городском округе Истра, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.По информации следствия, 18 мая в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра произошел пожар. После его локализации были обнаружены тела мужчины, женщины и шестилетнего ребенка."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, один из которых ребенок, в результате пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, истра
11:47 18.05.2022
 
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

СК завел дело после гибели трех человек, в том числе ребенка, при пожаре в доме в Истре

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в подмосковном городском округе Истра, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По информации следствия, 18 мая в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра произошел пожар. После его локализации были обнаружены тела мужчины, женщины и шестилетнего ребенка.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, один из которых ребенок, в результате пожара", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля 2021, 10:37
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
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