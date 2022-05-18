https://ria.ru/20220518/pozhar-1789191015.html

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 18.05.2022

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в подмосковном городском округе Истра, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:47

2022-05-18T11:47

2022-05-18T11:47

происшествия

истра

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в подмосковном городском округе Истра, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.По информации следствия, 18 мая в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра произошел пожар. После его локализации были обнаружены тела мужчины, женщины и шестилетнего ребенка."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, один из которых ребенок, в результате пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/pozhary-1740214260.html

истра

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, истра