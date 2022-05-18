https://ria.ru/20220518/pozhar-1789174370.html
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.05.2022
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:38
2022-05-18T10:38
2022-05-18T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Никольское в результате пожара в частном деревянном жилом доме погибли три человека", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), истра
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли при пожаре в частном доме в населенном пункте Никольское в Истре