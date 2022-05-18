https://ria.ru/20220518/pozhar-1789174370.html

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.05.2022

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:38

2022-05-18T10:38

2022-05-18T10:38

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Никольское в результате пожара в частном деревянном жилом доме погибли три человека", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220511/pozhar-1787819652.html

московская область (подмосковье)

истра

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), истра