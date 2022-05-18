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В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.05.2022
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В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.05.2022
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:38
2022-05-18T10:38
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Никольское в результате пожара в частном деревянном жилом доме погибли три человека", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.
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происшествия, московская область (подмосковье), истра
10:38 18.05.2022
 
В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

Три человека погибли при пожаре в частном доме в населенном пункте Никольское в Истре

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в городском округе Истра Московской области, личности погибших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В населенном пункте Никольское в результате пожара в частном деревянном жилом доме погибли три человека", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.
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