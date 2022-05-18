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Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте

Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте - РИА Новости, 18.05.2022

Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте

Причиной пожара на первой советской атомной подлодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта, по уточненным данным, стало возгорание строительных лесов РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:48

2022-05-18T09:48

2022-05-18T09:58

происшествия

кронштадт

апл ленинский комсомол

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Причиной пожара на первой советской атомной подлодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта, по уточненным данным, стало возгорание строительных лесов в пятом отсеке в результате сварочных работ, ядерного реактора на АПЛ не было, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода. В экстренных службах отмечали, что пожару предшествовали сварочные работы в доке, пострадавших нет."Атомный реактор в момент пожара отсутствовал, его демонтировали в 2013 году", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара на борту лодки составила 10 квадратных метров. К тушению привлекались 63 человека и 13 единиц техники.

кронштадт

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кронштадт, апл ленинский комсомол