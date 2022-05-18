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Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте - РИА Новости, 18.05.2022
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Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте
Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте - РИА Новости, 18.05.2022
Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте
Причиной пожара на первой советской атомной подлодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта, по уточненным данным, стало возгорание строительных лесов РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:48
2022-05-18T09:58
происшествия
кронштадт
апл ленинский комсомол
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Причиной пожара на первой советской атомной подлодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта, по уточненным данным, стало возгорание строительных лесов в пятом отсеке в результате сварочных работ, ядерного реактора на АПЛ не было, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода. В экстренных службах отмечали, что пожару предшествовали сварочные работы в доке, пострадавших нет."Атомный реактор в момент пожара отсутствовал, его демонтировали в 2013 году", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара на борту лодки составила 10 квадратных метров. К тушению привлекались 63 человека и 13 единиц техники.
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происшествия, кронштадт, апл ленинский комсомол
09:48 18.05.2022 (обновлено: 09:58 18.05.2022)
 
Названа причина пожара на АПЛ "Ленинский комсомол" в Кронштадте

Экстренные службы: АПЛ "Ленинский комсомол" загорелась после возгорания строительных лесов

© РИА Новости / Валентин ЕгоршинАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в доках Музея военно-морской славы в Кронштадте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Причиной пожара на первой советской атомной подлодке "Ленинский комсомол" в ремонтном доке Кронштадта, по уточненным данным, стало возгорание строительных лесов в пятом отсеке в результате сварочных работ, ядерного реактора на АПЛ не было, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Возгорание произошло при огневых работах в ходе реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которую готовят к установке в будущем музее военно-морской славы, сообщили накануне РИА Новости в пресс-службе Кронштадтского морского завода. В экстренных службах отмечали, что пожару предшествовали сварочные работы в доке, пострадавших нет.
"Произошло возгорание строительных лесов в пятом отсеке подводной лодки в сухом доке", - сказал собеседник агентства.
"Атомный реактор в момент пожара отсутствовал, его демонтировали в 2013 году", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что общая площадь пожара на борту лодки составила 10 квадратных метров. К тушению привлекались 63 человека и 13 единиц техники.
 
ПроисшествияКронштадтАПЛ Ленинский комсомол
 
 
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