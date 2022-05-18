https://ria.ru/20220518/posolstvo-1789231798.html

В Москве может появиться площадь Защитников Донбасса

В Москве может появиться площадь Защитников Донбасса - РИА Новости, 18.05.2022

В Москве может появиться площадь Защитников Донбасса

Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:12

2022-05-18T14:12

2022-05-18T15:31

москва

мосгордума

сша

общество

россия

московская городская дума

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного парламента."Депутаты Московской городской Думы предложили назвать территорию у Посольства США "площадью Защитников Донбасса". С инициативой назвать в честь героев, сражающихся в наши дни с нацизмом, безымянную территорию в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва". Предложение направлено в правительство Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что также столичные парламентарии попросили присвоить посольству США в России адрес на площади Защитников Донбасса.В прикрепленном обращении депутатов в правительство столицы отмечается, что к депутатам МГД поступают многочисленные обращения жителей столицы в поддержку специальной военной операции России на Украине и защитников Донбасса."В частности, москвичи просят увековечить на карте города память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом за безопасность и мир... Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отразит поддержку москвичами действий Вооруженных сил РФ, а главное - представления жителей столицы о правде и исторической справедливости", - говорится в документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/aktsiya-1788108775.html

https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, мосгордума, сша, общество, россия, московская городская дума, единая россия, владимир путин