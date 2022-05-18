14:12 18.05.2022 (обновлено: 15:31 18.05.2022)
В Москве может появиться площадь Защитников Донбасса
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства США "площадью защитников Донбасса"
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", предложение направлено в правительство Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного парламента.
"Депутаты Московской городской Думы предложили назвать территорию у Посольства США "площадью Защитников Донбасса". С инициативой назвать в честь героев, сражающихся в наши дни с нацизмом, безымянную территорию в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы, выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва". Предложение направлено в правительство Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также столичные парламентарии попросили присвоить посольству США в России адрес на площади Защитников Донбасса.
"В частности, москвичи просят увековечить на карте города память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом за безопасность и мир... Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отразит поддержку москвичами действий Вооруженных сил РФ, а главное - представления жителей столицы о правде и исторической справедливости", - говорится в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.