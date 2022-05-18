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Посол Франции покинул здание МИД России - РИА Новости, 18.05.2022
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Посол Франции покинул здание МИД России
Посол Франции покинул здание МИД России - РИА Новости, 18.05.2022
Посол Франции покинул здание МИД России
Посол Франции в Москве Пьер Леви, вызванный ранее в МИД России, покинул здание министерства, не ответив на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:06
2022-05-18T18:44
в мире
франция
париж
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви, вызванный ранее в МИД России, покинул здание министерства, не ответив на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости.В Министерстве иностранных дел РИА Новости сообщили, что посол был вызван в среду в связи с объявлением ему ответных мер на высылку российских дипломатов. В здание МИД дипломат приехал около 11:00, там пробыл порядка 40 минут и уехал, не ответив на вопросы журналистов, но помахав им рукой на прощание.В начале апреля Франция решила выслать около 30 российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Позже еще шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.
https://ria.ru/20220517/evropa-1789061021.html
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в мире, франция, париж, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:06 18.05.2022 (обновлено: 18:44 18.05.2022)
 
Посол Франции покинул здание МИД России

Посол Франции Леви покинул здание МИД России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви, вызванный ранее в МИД России, покинул здание министерства, не ответив на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
В Министерстве иностранных дел РИА Новости сообщили, что посол был вызван в среду в связи с объявлением ему ответных мер на высылку российских дипломатов. В здание МИД дипломат приехал около 11:00, там пробыл порядка 40 минут и уехал, не ответив на вопросы журналистов, но помахав им рукой на прощание.
В начале апреля Франция решила выслать около 30 российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Позже еще шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.
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