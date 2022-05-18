https://ria.ru/20220518/posol-1789183509.html
МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов
МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022
МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов
Посол Испании Маркос Гомес Мартинес будет вызван в среду в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:08
2022-05-18T11:08
2022-05-18T11:08
испания
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании Маркос Гомес Мартинес будет вызван в среду в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве России."Сегодня в МИД будет вызван испанский посол в связи с объявлением ответных мер на высылку из Испании российских дипломатов", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов
Посла Испании вызовут в российский МИД для объявления ответных мер на высылку дипломатов