https://ria.ru/20220518/posol-1789183509.html

МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов

МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов - РИА Новости, 18.05.2022

МИД вызовет посла Испании для объявления ответных мер на высылку дипломатов

Посол Испании Маркос Гомес Мартинес будет вызван в среду в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:08

2022-05-18T11:08

2022-05-18T11:08

испания

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании Маркос Гомес Мартинес будет вызван в среду в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов, сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве России."Сегодня в МИД будет вызван испанский посол в связи с объявлением ответных мер на высылку из Испании российских дипломатов", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

испания

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

испания, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)