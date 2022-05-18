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Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД - РИА Новости, 18.05.2022
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Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД
Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД
Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:03
2022-05-18T13:25
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
швеция
испания
хосе мануэль альбарес
малена мард
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.Посол Швеции Малена Мард прибыла в российское министерство иностранных дел в 13 часов на машине Volvo. К зданию МИД её автомобиль приехал следом за машиной посла Испании.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, испания, хосе мануэль альбарес, малена мард
13:03 18.05.2022 (обновлено: 13:25 18.05.2022)
 
Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД

Послы Испании Маркос Гомес Мартинес и Швеции Малена Мард прибыли в российский МИД

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосол Швеции в РФ Малена Мард у входа в здание Министерства иностранных дел РФ. 18 мая 2022
Посол Швеции в РФ Малена Мард у входа в здание Министерства иностранных дел РФ. 18 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посол Швеции в РФ Малена Мард у входа в здание Министерства иностранных дел РФ. 18 мая 2022
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
Посол Швеции Малена Мард прибыла в российское министерство иностранных дел в 13 часов на машине Volvo. К зданию МИД её автомобиль приехал следом за машиной посла Испании.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 21:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ШвецияИспанияХосе Мануэль АльбаресМалена Мард
 
 
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