https://ria.ru/20220518/posly-1789213790.html

Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД

Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД - РИА Новости, 18.05.2022

Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД

Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:03

2022-05-18T13:03

2022-05-18T13:25

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

швеция

испания

хосе мануэль альбарес

малена мард

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.Посол Швеции Малена Мард прибыла в российское министерство иностранных дел в 13 часов на машине Volvo. К зданию МИД её автомобиль приехал следом за машиной посла Испании.

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

швеция

испания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, испания, хосе мануэль альбарес, малена мард