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Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД
Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД
Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:03
2022-05-18T13:03
2022-05-18T13:25
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
швеция
испания
хосе мануэль альбарес
малена мард
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес прибыл в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.Посол Швеции Малена Мард прибыла в российское министерство иностранных дел в 13 часов на машине Volvo. К зданию МИД её автомобиль приехал следом за машиной посла Испании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), швеция, испания, хосе мануэль альбарес, малена мард
13:03 18.05.2022 (обновлено: 13:25 18.05.2022)
Послы Испании и Швеции прибыли в российский МИД
Послы Испании Маркос Гомес Мартинес и Швеции Малена Мард прибыли в российский МИД