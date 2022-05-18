https://ria.ru/20220518/pivovary-1789208133.html

Российские пивовары попросили господдержки

Российские пивовары попросили господдержки - РИА Новости, 18.05.2022

Российские пивовары попросили господдержки

Российские пивовары опасаются, что без господдержки отрасль окажется в затяжном кризисе под влиянием целого ряда негативных факторов, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:43

2022-05-18T12:43

2022-05-18T12:43

пиво

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские пивовары опасаются, что без господдержки отрасль окажется в затяжном кризисе под влиянием целого ряда негативных факторов, говорится в сообщении Ассоциации производителей пива."Несмотря на улучшение показателей в части производства пивоваренной продукции в 2022 году, отрасль начала испытывать влияние целого ряда негативных факторов: рост акцизов на алкогольную продукцию, замедление роста объема производства пива. Без господдержки отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе", - говорится в сообщении.Согласно данным Росстата, объем производства пива и пивных напитков в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении на 3,7% - до 176,6 миллиона декалитров. В ассоциации обращают внимание на замедление роста: в первом квартале 2021 года он составлял 6,1%."Дополнительным фактором, влияющим на отрасль, стало повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию: для пивоваров рост составил 4,3%, в то время как для крепкого алкоголя — 4,1%, для тихих вин — 3,1%", - отмечается в сообщении.В числе негативных факторов, влияющих на отрасль, в ассоциации называют также нарушение цепочек поставок, изменение финансовых условий работы, в том числе недоступность кредитных линий, двузначный рост стоимости сырья и материалов, переход на предоплату подавляющей части поставщиков."Если ситуация не изменится, то значительный дефицит ликвидности угрожает перейти в полноценный кризис в период высокого сезона", - говорится в сообщении.Отрасль прилагает все усилия, чтобы сохранить производственные мощности и рабочие места, говорит исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов. При этом он отмечает необходимость регуляторных мер - например, дополнительных возможностей рассрочки при уплате налогов, ликвидности для операционной деятельности. Также важно, чтобы ставки акциза на пивоваренную продукцию не повышались.Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с РИА Новости ранее не исключал, что по итогам второго квартала производство пива в РФ может снизиться примерно на 5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/baltika-1784658656.html

https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html

https://ria.ru/20220313/alko-1777821940.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пиво, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)