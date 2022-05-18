https://ria.ru/20220518/patrushev-1789198801.html

Патрушев назвал причины возможного голода в мире

Патрушев назвал причины возможного голода в мире - РИА Новости, 18.05.2022

Патрушев назвал причины возможного голода в мире

Развернутая против России санкционная война резко дестабилизировала социально-экономическую обстановку в мире, в результате многие страны находятся на грани... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:09

2022-05-18T12:09

2022-05-18T12:34

политика

дмитрий патрушев

дмитрий медведев

россия

москва

украина

санкции в отношении россии

оон

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Развернутая против России санкционная война резко дестабилизировала социально-экономическую обстановку в мире, в результате многие страны находятся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В результате развернутой против России санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всем мире, многие страны поставлены на грань голода", - говорится в приветствии Патрушева участникам проходящей в среду в Москве встречи руководства аппарата Совбеза РФ с главами дипломатических представительств иностранных государств в России.По словам Патрушева, на фоне становления новых центров силы в мире продолжает нарастать нестабильность, вызванная нежеланием отдельных стран утратить свое геополитическое доминирование."Именно эти государства, не считаясь с интересами других, пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности", - отметил он.В одностороннем порядке этими странами был денонсирован ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями, напомнил секретарь Совбеза РФ. Параллельно продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых закрытых военно-политических блоков в различных регионах мира, добавил Патрушев."В итоге подорвана стратегическая стабильность в Европе и на Ближнем Востоке, поставлена под удар архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - констатировал секретарь Совбеза РФ."Одновременно этими же силами настойчиво девальвируется потенциал международного права в стремлении заменить его неким "порядком, основанным на правилах", естественно, правилах тех, кто его создает, а не всего мирового сообщества", - отметил Патрушев.Он добавил, что продолжаются попытки подорвать ключевую роль ООН и ряда других многосторонних институтов, в первую очередь в деле поддержания глобальной безопасности и в сфере урегулирования конфликтов. Политизируется работа специальных и профильных структур ООН."В этих условиях страны, действительно стремящиеся к обеспечению стабильности в интересах всей планеты, включая Россию, предлагают выработать мирную, безопасную, открытую, основанную на сотрудничестве объединительную повестку, направленную в конечном итоге на социально-экономическое развитие государств, повышение благосостояния населяющих их народов и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности. Однако без согласованных и скоординированных действий всего мирового сообщества этого добиться будет затруднительно", - подчеркнул Патрушев.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220517/suverenizatsiya-1789061849.html

https://ria.ru/20220517/patrushev-1789040456.html

https://ria.ru/20220517/rossiya-1789041107.html

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политика, дмитрий патрушев, дмитрий медведев, россия, москва, украина, санкции в отношении россии, оон, европа