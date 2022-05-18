https://ria.ru/20220518/pamyatnik-1789185524.html
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге - РИА Новости, 18.05.2022
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:20
2022-05-18T11:20
2022-05-18T11:20
рига
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета России Бастрыкина будет проведена процессуальная проверка по факту повторного осквернения в городе Риге памятника советским воинам-освободителям", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, в Риге зафиксирован акт вандализма в отношении монумента, посвящённого форсированию Красной армией озера Кишэзерс осенью 1944 года. Обелиск уже оскверняли 15 мая.
https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рига, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника в Риге