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СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге - РИА Новости, 18.05.2022
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СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге - РИА Новости, 18.05.2022
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:20
2022-05-18T11:20
рига
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета России Бастрыкина будет проведена процессуальная проверка по факту повторного осквернения в городе Риге памятника советским воинам-освободителям", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, в Риге зафиксирован акт вандализма в отношении монумента, посвящённого форсированию Красной армией озера Кишэзерс осенью 1944 года. Обелиск уже оскверняли 15 мая.
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рига, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
11:20 18.05.2022
 
СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника в Риге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета России Бастрыкина будет проведена процессуальная проверка по факту повторного осквернения в городе Риге памятника советским воинам-освободителям", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
По имеющимся сведениям, в Риге зафиксирован акт вандализма в отношении монумента, посвящённого форсированию Красной армией озера Кишэзерс осенью 1944 года. Обелиск уже оскверняли 15 мая.
Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 18:42
Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища
 
РигаРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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