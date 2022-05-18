https://ria.ru/20220518/pamyatnik-1789185524.html

СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге

СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге - РИА Новости, 18.05.2022

СК проведет проверку после повторного осквернения памятника в Риге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:20

2022-05-18T11:20

2022-05-18T11:20

рига

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после повторного осквернения памятника советским воинам-освободителям в Риге, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета России Бастрыкина будет проведена процессуальная проверка по факту повторного осквернения в городе Риге памятника советским воинам-освободителям", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.По имеющимся сведениям, в Риге зафиксирован акт вандализма в отношении монумента, посвящённого форсированию Красной армией озера Кишэзерс осенью 1944 года. Обелиск уже оскверняли 15 мая.

https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html

рига

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

рига, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин