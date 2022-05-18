https://ria.ru/20220518/opekun-1789338245.html

Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних

Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних - РИА Новости, 18.05.2022

Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних

Справку о соответствии жилого помещения нормам предлагается исключить из перечня запрашиваемых документов для упрощения процедуры назначения опекуна, сообщили... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:10

2022-05-18T20:10

2022-05-18T20:10

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

россия

семья

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Справку о соответствии жилого помещения нормам предлагается исключить из перечня запрашиваемых документов для упрощения процедуры назначения опекуна, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.Как пояснили в министерстве, проектом вносятся изменения в правила подбора, учёта и подготовки граждан, которые захотели стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также в форму отчёта попечителя.Сейчас, согласно действующему законодательству, недееспособному или не полностью дееспособному гражданину может быть назначено несколько опекунов или попечителей. В Минтруде уточнили, что предложенные изменения позволят упорядочить процедуру назначения опеки в указанном случае."В целях упрощения процедуры назначения опекуна или попечителя из перечня документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия, исключается справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим нормам", - говорится в сообщении.Кроме того, в форме отчёта попечителя будут отдельно представлены сведения по расходам, произведённым подопечным с согласия попечителя, и сведения по расходам, произведённым подопечным без согласия попечителя.

https://ria.ru/20220426/matkapital-1785517260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия, семья