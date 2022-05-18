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Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних - РИА Новости, 18.05.2022
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Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних
Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних - РИА Новости, 18.05.2022
Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних
Справку о соответствии жилого помещения нормам предлагается исключить из перечня запрашиваемых документов для упрощения процедуры назначения опекуна, сообщили... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:10
2022-05-18T20:10
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Справку о соответствии жилого помещения нормам предлагается исключить из перечня запрашиваемых документов для упрощения процедуры назначения опекуна, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.Как пояснили в министерстве, проектом вносятся изменения в правила подбора, учёта и подготовки граждан, которые захотели стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также в форму отчёта попечителя.Сейчас, согласно действующему законодательству, недееспособному или не полностью дееспособному гражданину может быть назначено несколько опекунов или попечителей. В Минтруде уточнили, что предложенные изменения позволят упорядочить процедуру назначения опеки в указанном случае."В целях упрощения процедуры назначения опекуна или попечителя из перечня документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия, исключается справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим нормам", - говорится в сообщении.Кроме того, в форме отчёта попечителя будут отдельно представлены сведения по расходам, произведённым подопечным с согласия попечителя, и сведения по расходам, произведённым подопечным без согласия попечителя.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия, семья
20:10 18.05.2022
 
Минтруд предложил упростить назначение опекуна для совершеннолетних

Минтруд предложил исключить справку о жилом помещении для опекунства над совершеннолетними

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Справку о соответствии жилого помещения нормам предлагается исключить из перечня запрашиваемых документов для упрощения процедуры назначения опекуна, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.
Как пояснили в министерстве, проектом вносятся изменения в правила подбора, учёта и подготовки граждан, которые захотели стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также в форму отчёта попечителя.
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Сейчас, согласно действующему законодательству, недееспособному или не полностью дееспособному гражданину может быть назначено несколько опекунов или попечителей. В Минтруде уточнили, что предложенные изменения позволят упорядочить процедуру назначения опеки в указанном случае.
"В целях упрощения процедуры назначения опекуна или попечителя из перечня документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия, исключается справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим нормам", - говорится в сообщении.
Кроме того, в форме отчёта попечителя будут отдельно представлены сведения по расходам, произведённым подопечным с согласия попечителя, и сведения по расходам, произведённым подопечным без согласия попечителя.
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