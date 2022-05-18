https://ria.ru/20220518/nurgaliev-1789268266.html

В СБ рассказали об одном из доказательств наличия нацизма на Украине

В СБ рассказали об одном из доказательств наличия нацизма на Украине - РИА Новости, 18.05.2022

В СБ рассказали об одном из доказательств наличия нацизма на Украине

Почти 20 мемориалов советским воинам были осквернены и разрушены на Украине за последние недели, все это опровергает заявления киевского режима о якобы... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:13

2022-05-18T16:13

2022-05-18T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

георгий жуков

владимир путин

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти 20 мемориалов советским воинам были осквернены и разрушены на Украине за последние недели, все это опровергает заявления киевского режима о якобы отсутствии неонацистских проявлений на подконтрольных ему территориях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."В Киеве стремятся убедить зарубежную общественность и самих себя в отсутствии неонацистских проявлений на Украине. Однако только за последние недели на подконтрольных вооруженным силам Украины территориях произошли почти 20 случаев надругательств над мемориалами борцов с нацизмом в годы Второй мировой войны", - сказал Нургалиев в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."Так, осквернению подверглась стела на площади Победы в Киеве, в Мукачево разрушена братская могила советских воинов, в Харькове варварски снесен памятник выдающемуся полководцу Георгию Жукову", - добавил он.По словам Нургалиева, основная угроза населению Украины исходит от украинских боевиков, которые совершают чудовищные преступления."Киев раздал оружие неонацистам, выпустил из мест заключения преступников, которые засели в городах и терроризируют местное население, прикрываясь им как "живым щитом". При этом они сознательно используют социальные объекты, такие как жилые дома, школы или больницы в качестве укрепленных пунктов. На стороне украинского режима воюет немалое количество иностранных наемников", - отметил замсекретаря Совбеза.По его словам, руководство Украины саботирует открытие гуманитарных коридоров, регулярно предоставляемых российскими военными для эвакуации мирных граждан. Колонны беженцев подвергаются интенсивному огню со стороны украинских военных и националистических вооруженных формирований, отметил он. А "в режиме реального времени" продолжаются репрессии против всех несогласных с киевским режимом на подконтрольной ему территории, людей просто убивают, добавил Нургалиев."Однако мировое сообщество никак на все это не реагирует", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/patrushev-1789198801.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/patrushev-1789063709.html

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в мире, георгий жуков, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, рашид нургалиев