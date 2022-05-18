https://ria.ru/20220518/netflix-1789174164.html
Netflix уволил полторы сотни сотрудников
Netflix уволил полторы сотни сотрудников - РИА Новости, 18.05.2022
Netflix уволил полторы сотни сотрудников
Netflix уволил около 150 сотрудников, в основном из США, пишет Variety. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:39
2022-05-18T12:39
2022-05-18T12:39
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Netflix уволил около 150 сотрудников, в основном из США, пишет Variety. Сокращения коснулись всех отделов. Они связаны с необходимостью снижения расходов, а не с тем, насколько эффективны отдельные специалисты. В общей сложности уволили примерно два процента от общего числа работников Netflix в США."Эти изменения в первую очередь обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальными показателями, и поэтому они особенно тяжелые. Никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать их в этот сложный переходный период", — говорит представитель стриминга.Кроме 150 штатных сотрудников, Netflix ликвидирует порядка 70 рабочих мест с частичной занятостью в своей анимационной студии и сокращает количество фрилансеров в социальных сетях и издательской группе. По состоянию на 31 декабря 2021 года в компании работало около 11 300 штатных сотрудников по всему миру, из которых 76 процентов (приблизительно 8 600) были в США и Канаде.В конце апреля акции стримингового гиганта обвалились после того, как компания заявила, что лишилась рекордного числа подписчиков. В первом квартале этого года число пользователей Netflix (с учетом новичков) составило 221,64 миллиона — это на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021-го. Такое снижение отмечается впервые с 2011 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, netflix, кино и сериалы
Netflix уволил полторы сотни сотрудников
Netflix уволил 150 сотрудников из-за снижения доходов
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Netflix уволил около 150 сотрудников, в основном из США, пишет
Variety.
Сокращения коснулись всех отделов. Они связаны с необходимостью снижения расходов, а не с тем, насколько эффективны отдельные специалисты. В общей сложности уволили примерно два процента от общего числа работников Netflix в США.
"Эти изменения в первую очередь обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальными показателями, и поэтому они особенно тяжелые. Никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать их в этот сложный переходный период", — говорит представитель стриминга.
Кроме 150 штатных сотрудников, Netflix ликвидирует порядка 70 рабочих мест с частичной занятостью в своей анимационной студии и сокращает количество фрилансеров в социальных сетях и издательской группе.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в компании работало около 11 300 штатных сотрудников по всему миру, из которых 76 процентов (приблизительно 8 600) были в США и Канаде.
В конце апреля акции стримингового гиганта обвалились
после того, как компания заявила, что лишилась рекордного числа подписчиков. В первом квартале этого года число пользователей Netflix (с учетом новичков) составило 221,64 миллиона — это на 200 тысяч меньше, чем в четвертом квартале 2021-го. Такое снижение отмечается впервые с 2011 года.