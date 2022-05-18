https://ria.ru/20220518/natsvalyuty-1789336302.html

Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах

Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 18.05.2022

Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах

Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:59

2022-05-18T19:59

2022-05-18T19:59

экономика

россия

турция

александр новак

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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности, сообщил журналистами вице-премьер РФ Александр Новак по итогам рабочего визита в Анкару."Вопрос в том, чтобы создать механизмы расчетов, которые бы позволили нивелировать риски волатильности национальной валюты, в том числе лиры и рубля, и создать необходимые объемы ликвидности. Потому что сегодня диспаритет в торговле. Мы больше поставляем на экспорт, у нас положительное сальдо в торговом балансе, а у Турецкой Республики - отрицательный", - ответил Новак на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе визита увеличение взаимных расчетов в рублях и лирах.На сегодняшний день между Россией и Турцией уже идут расчеты в национальных валютах, их объем постоянно увеличивается, заметил вице-премьер.По его словам, соответствующие инструменты прорабатывают центральные банки с обеих сторон. Эта работа будет продолжена, и в ближайшее время будет выработан соответствующий механизм.При этом на вопрос о том, за счет каких товаров может быть увеличен импорт из Турции, Новак ответил: "У нас есть потребность в товарах промышленности. Минпромторг РФ передал целый перечень того, в чем мы заинтересованы, в поставках из Турции продукции в области автомобилестроения, судостроения, легкой промышленности. Плюс, как известно, у нас из Турции идут поставки сельскохозяйственной продукции, это все постепенно можно было бы переводить в расчеты в национальных валютах. Заинтересованность в увеличении перечня товаров есть, она обсуждалась с коллегами из органов власти и бизнеса".

https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789324021.html

https://ria.ru/20220509/neft-1787637513.html

россия

турция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, турция, александр новак