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Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах
Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 18.05.2022
Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах
Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:59
2022-05-18T19:59
экономика
россия
турция
александр новак
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности, сообщил журналистами вице-премьер РФ Александр Новак по итогам рабочего визита в Анкару."Вопрос в том, чтобы создать механизмы расчетов, которые бы позволили нивелировать риски волатильности национальной валюты, в том числе лиры и рубля, и создать необходимые объемы ликвидности. Потому что сегодня диспаритет в торговле. Мы больше поставляем на экспорт, у нас положительное сальдо в торговом балансе, а у Турецкой Республики - отрицательный", - ответил Новак на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе визита увеличение взаимных расчетов в рублях и лирах.На сегодняшний день между Россией и Турцией уже идут расчеты в национальных валютах, их объем постоянно увеличивается, заметил вице-премьер.По его словам, соответствующие инструменты прорабатывают центральные банки с обеих сторон. Эта работа будет продолжена, и в ближайшее время будет выработан соответствующий механизм.При этом на вопрос о том, за счет каких товаров может быть увеличен импорт из Турции, Новак ответил: "У нас есть потребность в товарах промышленности. Минпромторг РФ передал целый перечень того, в чем мы заинтересованы, в поставках из Турции продукции в области автомобилестроения, судостроения, легкой промышленности. Плюс, как известно, у нас из Турции идут поставки сельскохозяйственной продукции, это все постепенно можно было бы переводить в расчеты в национальных валютах. Заинтересованность в увеличении перечня товаров есть, она обсуждалась с коллегами из органов власти и бизнеса".
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экономика, россия, турция, александр новак
19:59 18.05.2022
 
Россия и Турция обсудили инструменты для облегчения расчетов в нацвалютах

Новак заявил, что Россия и Турция обсудили меры по облегчению расчетов в нацвалютах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности, сообщил журналистами вице-премьер РФ Александр Новак по итогам рабочего визита в Анкару.
"Вопрос в том, чтобы создать механизмы расчетов, которые бы позволили нивелировать риски волатильности национальной валюты, в том числе лиры и рубля, и создать необходимые объемы ликвидности. Потому что сегодня диспаритет в торговле. Мы больше поставляем на экспорт, у нас положительное сальдо в торговом балансе, а у Турецкой Республики - отрицательный", - ответил Новак на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе визита увеличение взаимных расчетов в рублях и лирах.
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На сегодняшний день между Россией и Турцией уже идут расчеты в национальных валютах, их объем постоянно увеличивается, заметил вице-премьер.
"Но чтобы это было на системной основе, нужна соответствующая ликвидность национальных валют, в частности, лиры на Московской бирже. Для этого надо увеличивать объемы продаж на экспорт в национальных валютах, в рублях или лирах. Со своей стороны турецкие партнеры должны обеспечить в том числе увеличение импорта в РФ в своих валютах. Тогда будет спрос, баланс, и риски будут снижены", - добавил Новак.
По его словам, соответствующие инструменты прорабатывают центральные банки с обеих сторон. Эта работа будет продолжена, и в ближайшее время будет выработан соответствующий механизм.
При этом на вопрос о том, за счет каких товаров может быть увеличен импорт из Турции, Новак ответил: "У нас есть потребность в товарах промышленности. Минпромторг РФ передал целый перечень того, в чем мы заинтересованы, в поставках из Турции продукции в области автомобилестроения, судостроения, легкой промышленности. Плюс, как известно, у нас из Турции идут поставки сельскохозяйственной продукции, это все постепенно можно было бы переводить в расчеты в национальных валютах. Заинтересованность в увеличении перечня товаров есть, она обсуждалась с коллегами из органов власти и бизнеса".
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ЭкономикаРоссияТурцияАлександр Новак
 
 
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