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В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее - РИА Новости, 18.05.2022
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В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее
В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее - РИА Новости, 18.05.2022
В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее
В Берлине активно выступают за то, чтобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО произошло как можно быстрее, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:16
2022-05-18T14:25
в мире
финляндия
швеция
германия
нато
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БЕРЛИН, 18 мая – РИА Новости. В Берлине активно выступают за то, чтобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО произошло как можно быстрее, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн."Правительство ФРГ по-прежнему уверено, что все члены НАТО поддержат это вступление, что оно может состояться быстро… Не могу сказать вам о деталях, но федеральное правительство активно выступает за то, чтобы это случилось как можно скорее и чтобы все противоречия были сняты", - сказала Хоффманн.Она добавила, что Финляндия и Швеция могут положиться на Германию в "сложную фазу" в процессе вступления в НАТО.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, финляндия, швеция, германия, нато
14:16 18.05.2022 (обновлено: 14:25 18.05.2022)
 
В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее

Правительство ФРГ хочет, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 мая – РИА Новости. В Берлине активно выступают за то, чтобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО произошло как можно быстрее, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.
"Правительство ФРГ по-прежнему уверено, что все члены НАТО поддержат это вступление, что оно может состояться быстро… Не могу сказать вам о деталях, но федеральное правительство активно выступает за то, чтобы это случилось как можно скорее и чтобы все противоречия были сняты", - сказала Хоффманн.
Она добавила, что Финляндия и Швеция могут положиться на Германию в "сложную фазу" в процессе вступления в НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияШвецияГерманияНАТО
 
 
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