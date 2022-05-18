https://ria.ru/20220518/nato-1789233162.html

В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее

В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее - РИА Новости, 18.05.2022

В Берлине хотят, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО как можно быстрее

В Берлине активно выступают за то, чтобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО произошло как можно быстрее, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:16

2022-05-18T14:16

2022-05-18T14:25

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финляндия

швеция

германия

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БЕРЛИН, 18 мая – РИА Новости. В Берлине активно выступают за то, чтобы вступление Швеции и Финляндии в НАТО произошло как можно быстрее, заявила на брифинге в Берлине первый заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн."Правительство ФРГ по-прежнему уверено, что все члены НАТО поддержат это вступление, что оно может состояться быстро… Не могу сказать вам о деталях, но федеральное правительство активно выступает за то, чтобы это случилось как можно скорее и чтобы все противоречия были сняты", - сказала Хоффманн.Она добавила, что Финляндия и Швеция могут положиться на Германию в "сложную фазу" в процессе вступления в НАТО.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, швеция, германия, нато