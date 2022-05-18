https://ria.ru/20220518/nagrada-1789156933.html
Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя
Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя - РИА Новости, 18.05.2022
Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя
Звезду Героя России вручат в субботу, 21 мая, в Улан-Удэ матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:03
2022-05-18T09:03
2022-05-18T09:03
специальная военная операция на украине
общество
украина
улан-удэ
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 мая – РИА Новости. Звезду Героя России вручат в субботу, 21 мая, в Улан-Удэ матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева, погибшего в ходе военной операции на Украине, сообщает правительство Бурятии.По данным властей, погибший герой-десантник служил в Улан-Удэ и оттуда отправился на спецоперацию. За время службы он зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным и добросовестным военнослужащим. Еще до участия в военной операции на Украине он был награжден медалью "За укрепление боевого содружества".Согласно данным бурятского правительства, 21-летний Фаршинев погиб в неравном бою 5 апреля во время выполнения боевого задания, прикрывая своих товарищей."Двадцать первого мая, в субботу, в 13.00 (8.00 мск – ред.) … в правительстве республики Бурятия состоится церемония вручения звезды Героя России родственникам Дмитрия Александровича Фаршинёва... Награда вручается матери погибшего Героя - Рещиковой Татьяне Викторовне", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/muzhestvo-1789120980.html
https://ria.ru/20220517/nagrada-1788934302.html
украина
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_de3297eae1ab519fd6e111e34cf809b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, улан-удэ, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя
Звезду Героя России вручат в Бурятии матери десантника Фаршинева, погибшего на Украине
КРАСНОЯРСК, 18 мая – РИА Новости. Звезду Героя России вручат в субботу, 21 мая, в Улан-Удэ матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева, погибшего в ходе военной операции на Украине, сообщает правительство Бурятии.
По данным властей, погибший герой-десантник служил в Улан-Удэ
и оттуда отправился на спецоперацию. За время службы он зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным и добросовестным военнослужащим. Еще до участия в военной операции на Украине
он был награжден медалью "За укрепление боевого содружества".
Согласно данным бурятского правительства, 21-летний Фаршинев погиб в неравном бою 5 апреля во время выполнения боевого задания, прикрывая своих товарищей.
"Двадцать первого мая, в субботу, в 13.00 (8.00 мск – ред.) … в правительстве республики Бурятия состоится церемония вручения звезды Героя России родственникам Дмитрия Александровича Фаршинёва... Награда вручается матери погибшего Героя - Рещиковой Татьяне Викторовне", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.