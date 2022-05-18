https://ria.ru/20220518/nagrada-1789156933.html

Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя

Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя - РИА Новости, 18.05.2022

Матери погибшего на Украине десантника из Бурятии вручат медаль Героя

Звезду Героя России вручат в субботу, 21 мая, в Улан-Удэ матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:03

2022-05-18T09:03

2022-05-18T09:03

специальная военная операция на украине

общество

украина

улан-удэ

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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КРАСНОЯРСК, 18 мая – РИА Новости. Звезду Героя России вручат в субботу, 21 мая, в Улан-Удэ матери гвардии ефрейтора 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Фаршинева, погибшего в ходе военной операции на Украине, сообщает правительство Бурятии.По данным властей, погибший герой-десантник служил в Улан-Удэ и оттуда отправился на спецоперацию. За время службы он зарекомендовал себя грамотным, исполнительным, инициативным и добросовестным военнослужащим. Еще до участия в военной операции на Украине он был награжден медалью "За укрепление боевого содружества".Согласно данным бурятского правительства, 21-летний Фаршинев погиб в неравном бою 5 апреля во время выполнения боевого задания, прикрывая своих товарищей."Двадцать первого мая, в субботу, в 13.00 (8.00 мск – ред.) … в правительстве республики Бурятия состоится церемония вручения звезды Героя России родственникам Дмитрия Александровича Фаршинёва... Награда вручается матери погибшего Героя - Рещиковой Татьяне Викторовне", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/muzhestvo-1789120980.html

https://ria.ru/20220517/nagrada-1788934302.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, улан-удэ, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии