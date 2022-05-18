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Международный день музеев

Международный день музеев - РИА Новости, 18.05.2022

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T00:40

2022-05-18T00:40

2022-05-18T00:40

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Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1977 году. ИКОМ – всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Ее деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального. Созданная в 1946 году, она насчитывает свыше 49 тысяч членов из 142 стран и территорий, объединенных в 118 национальных комитетов. До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход.В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев. С тех пор она ежегодно разрабатывается экспертами ИКОМ.В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно ИКОМ разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В том же году ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предшествует Международному дню музеев.Праздничные мероприятия могут проходить один день, в выходные или в течение недели.Главное – соответствие принципу: "Музеи являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми". Международный день музеев в наши дни проводится на всех континентах – более чем в ста странах. Праздник отмечают свыше 20 тысяч музеев по всему миру. В 2022 году Международный день музеев пройдет под девизом "Сила музеев". Цель ИКОМ в этом году – изучить потенциал музеев для достижения позитивных изменений в своих сообществах через три опции: силу достижения устойчивости, силу инноваций в области цифровизации и доступности, силу совместного строительства через образование. Музейная деятельность в России осуществляется согласно положениям федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 24 апреля 1996 года. В 2013 году для экспонирования произведений искусства из крупных музеев в регионах России был создан передвижной фонд ведущих российских музеев. В рамках этого проекта выставочные проекты создаются адресно каким-либо крупным федеральным музеем для одного или нескольких небольших региональных. В середине 1990-х годов в России появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились в заметное явление музейной жизни. Виртуальный музей (от virtual – возможный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Любой желающий, имеющий выход в интернет, сможет из любой части света посмотреть постоянную экспозицию музея, не выходя из дома, что особенно удобно людям с ограниченной возможностью передвижения. В последние годы цифровизация музейного наследия стала важным направлением работы для музеев России. С апреля 2017 года стартовала платформа "Артефакт", благодаря которой все музеи в РФ имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям. В 2018 году Союзом музеев России была одобрена "Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года". Документ направлен на максимально эффективное использования потенциала музеев РФ для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны, создания условий для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.В 2020 году музеи, подведомственные министерству культуры России, приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных проектов. В связи с пандемией коронавируса многие музейные мероприятия были переведены в онлайн-форматы. С марта по ноябрь 2020 года было проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их онлайн-посещаемость составила более 300 миллионов просмотров. С 1999 года в Москве проводится фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела. Сегодня это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в различных программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга зрителей. В 2020 году фестиваль впервые прошел в онлайн-формате. В течение трех дней свои интерактивные проекты представили около 400 участников из всех федеральных округов РФ. В 2021 году фестиваль прошел в сентябре. Его главной темой была "Музеи и туризм". Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих странах мира проводится акция "Ночь музеев". В России организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз "музейной ночи" – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посетить выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.В России в 2002 году первым для ночных посетителей свои двери открыл Красноярский музейный центр, в 2007 году к акции присоединилась Москва. С 2008 года "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной и проводится в третьи выходные мая. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России. В 2022 году акция пройдет 21 мая под девизом "Мода на традиции". В Москве запланировано более 230 бесплатных мероприятий в городских, ведомственных и частных музеях, галереях, театрах, библиотеках и парках. Помимо музеев столицы свои двери откроют музей-заповедник "Ростовский кремль", Тульский государственный музей оружия, музей-заповедник "Изборск" и музейный комплекс "Двор Постникова" в Псковской области, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и многие другие. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, санкт-петербург, государственный эрмитаж, музеи, международный день музеев