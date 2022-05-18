https://ria.ru/20220518/mh17-1789313534.html

Гаагский суд объяснил отказ выносить вердикты по делу MH17 в сентябре

Гаагский суд объяснил отказ выносить вердикты по делу MH17 в сентябре - РИА Новости, 18.05.2022

Гаагский суд объяснил отказ выносить вердикты по делу MH17 в сентябре

Окружной суд Гааги счёл, что в сентябре ещё рано выносить вердикты обвиняемым по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году, так как предстоит еще много работы,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:22

2022-05-18T18:22

2022-05-18T18:31

mh17. расследование

в мире

нидерланды

россия

украина

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/82/1549228272_0:191:3077:1921_1920x0_80_0_0_73963080a4793a072c5054ced46db1bc.jpg

АМСТЕРДАМ, 18 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги счёл, что в сентябре ещё рано выносить вердикты обвиняемым по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году, так как предстоит еще много работы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Анья Зандберген.В понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании заявил, что Окружной суд Гааги вынесет вердикты по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 ноября или 15 декабря, 22 сентября больше не рассматривается как возможная дата вынесения решений."После блока слушаний в марте, выступлений защиты суд решил, что предстоит еще много работы и что сентябрьская дата - это еще слишком рано для принятия решений", - сообщила представитель пресс-службы гаагского суда.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220516/kompensatsii-1788887259.html

https://ria.ru/20220325/mh17-1780087513.html

https://ria.ru/20220314/mh17-1778019660.html

https://ria.ru/20220126/mh17-1769648087.html

нидерланды

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

mh17. расследование, в мире, нидерланды, россия, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф