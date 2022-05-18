Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 127 человек, среди них 12 детей

Штаб обороны ДНР: из Мариуполя в Безыменное в среду эвакуировали еще 127 человек
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.
В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.
Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.
Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.
Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.
Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.
С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.
Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.
Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.
Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.