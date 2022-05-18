https://ria.ru/20220518/mariupol-1789266222.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 127 человек, среди них 12 детей

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 127 человек, среди них 12 детей - РИА Новости, 18.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 127 человек, среди них 12 детей

Почти 130 человек, включая 12 детей, эвакуированы в среду из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:06

2022-05-18T16:06

2022-05-18T16:14

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Почти 130 человек, включая 12 детей, эвакуированы в среду из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 18 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 127 человек, среди них 12 детей", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас они находятся в развернутом силами МЧС ДНР пункте оказания помощи эвакуируемому населению.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

мариуполь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр