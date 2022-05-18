https://ria.ru/20220518/makhachkala-1789152215.html
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 18.05.2022
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:53
2022-05-18T07:53
2022-05-18T12:02
безопасность
россия
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ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану."Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2.45 среды на территории Ленинского района города Махачкалы", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772096277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
07:53 18.05.2022 (обновлено: 12:02 18.05.2022)
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
ФСБ ввела на территории Ленинского района Махачкалы режим контртеррористической операции