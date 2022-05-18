https://ria.ru/20220518/makhachkala-1789152215.html

В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 18.05.2022

В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:53

2022-05-18T07:53

2022-05-18T12:02

безопасность

россия

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ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану."Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2.45 среды на территории Ленинского района города Махачкалы", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772096277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия