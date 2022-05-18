Рейтинг@Mail.ru
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/makhachkala-1789152215.html
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 18.05.2022
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:53
2022-05-18T12:02
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану."Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2.45 среды на территории Ленинского района города Махачкалы", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772096277.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
07:53 18.05.2022 (обновлено: 12:02 18.05.2022)
 
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

ФСБ ввела на территории Ленинского района Махачкалы режим контртеррористической операции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы, сообщает управление ФСБ по Дагестану.
"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 2.45 среды на территории Ленинского района города Махачкалы", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:25
В центре Махачкалы полицейский задержал подозреваемого в убийстве человека
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала