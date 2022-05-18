https://ria.ru/20220518/ldpr-1789178593.html
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР - РИА Новости, 18.05.2022
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР
Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:52
2022-05-18T10:52
2022-05-18T11:17
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет."Тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР не будет, мы конструктивная оппозиция", - заявил Слуцкий журналистам в Думе.Также он прокомментировал ход спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что "блицкриг" там невозможен в обмен на жизни людей.
https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_179:0:2862:2012_1920x0_80_0_0_fa831c6cca32d365588343d3bc22f327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
10:52 18.05.2022 (обновлено: 11:17 18.05.2022)
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР
Новый глава фракции ЛДПР Слуцкий заявил, что тектонических сдвигов в работе не будет