https://ria.ru/20220518/ldpr-1789178593.html

Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР

Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР - РИА Новости, 18.05.2022

Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:52

2022-05-18T10:52

2022-05-18T11:17

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет."Тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР не будет, мы конструктивная оппозиция", - заявил Слуцкий журналистам в Думе.Также он прокомментировал ход спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что "блицкриг" там невозможен в обмен на жизни людей.

https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html

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Кирилл Волков

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)