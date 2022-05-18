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Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР - РИА Новости, 18.05.2022
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Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР - РИА Новости, 18.05.2022
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР
Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:52
2022-05-18T11:17
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет."Тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР не будет, мы конструктивная оппозиция", - заявил Слуцкий журналистам в Думе.Также он прокомментировал ход спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что "блицкриг" там невозможен в обмен на жизни людей.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
10:52 18.05.2022 (обновлено: 11:17 18.05.2022)
 
Слуцкий пообещал не допустить тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР

Новый глава фракции ЛДПР Слуцкий заявил, что тектонических сдвигов в работе не будет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя планы работы фракции, заявил, что тектонических сдвигов в ней не будет.
"Тектонических сдвигов в работе фракции ЛДПР не будет, мы конструктивная оппозиция", - заявил Слуцкий журналистам в Думе.
Также он прокомментировал ход спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что "блицкриг" там невозможен в обмен на жизни людей.
Врио главы фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий на поминках по случаю 40 дней со смерти Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 09:52
Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
 
ПолитикаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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