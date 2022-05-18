https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789202395.html
В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой
В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой - РИА Новости, 18.05.2022
В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой
Поиграть с криптовалютой "на свой страх и риск" у людей есть право, однако серьезно в нее инвестировать не стоит - особенно на фоне растущего мошенничества с... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:23
2022-05-18T12:23
2022-05-18T12:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Поиграть с криптовалютой "на свой страх и риск" у людей есть право, однако серьезно в нее инвестировать не стоит - особенно на фоне растущего мошенничества с таким видом активов и риском потерять все свои средства, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Если люди серьезно подходят к инвестированию своих средств, то это должно быть всегда с пониманием, что вы можете в одну ночь оказаться в нуле. И дальше вы ничего с этим сделать не сможете. Кстати, количество фрода с криптовалютой растет нарастающим итогом, потому что при таких геополитических изменениях, экономических и финансовых - криптовалюта же тоже, на самом деле, кем-то же управляется, и большой вопрос, кто за этим стоит", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты"."Поэтому я всегда предлагаю очень осторожно к этому относиться. Если вы хотите поиграться на свой страх и риск - наверное, каждый человек имеет право. Если вы хотите это серьезно рассмотреть как средство инвестирования, я бы этого не рекомендовала делать", - добавила она.
https://ria.ru/20220411/vlozheniya-1782943362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова
В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой
Первый зампред ЦБ Скоробогатова посоветовала не делать серьезных инвестиций в криптовалюту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Поиграть с криптовалютой "на свой страх и риск" у людей есть право, однако серьезно в нее инвестировать не стоит - особенно на фоне растущего мошенничества с таким видом активов и риском потерять все свои средства, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Если люди серьезно подходят к инвестированию своих средств, то это должно быть всегда с пониманием, что вы можете в одну ночь оказаться в нуле. И дальше вы ничего с этим сделать не сможете. Кстати, количество фрода с криптовалютой растет нарастающим итогом, потому что при таких геополитических изменениях, экономических и финансовых - криптовалюта же тоже, на самом деле, кем-то же управляется, и большой вопрос, кто за этим стоит", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".
"Поэтому я всегда предлагаю очень осторожно к этому относиться. Если вы хотите поиграться на свой страх и риск - наверное, каждый человек имеет право. Если вы хотите это серьезно рассмотреть как средство инвестирования, я бы этого не рекомендовала делать", - добавила она.