https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789202395.html

В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой

В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой - РИА Новости, 18.05.2022

В ЦБ предупредили о риске при операциях с криптовалютой

Поиграть с криптовалютой "на свой страх и риск" у людей есть право, однако серьезно в нее инвестировать не стоит - особенно на фоне растущего мошенничества с... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:23

2022-05-18T12:23

2022-05-18T12:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ольга скоробогатова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Поиграть с криптовалютой "на свой страх и риск" у людей есть право, однако серьезно в нее инвестировать не стоит - особенно на фоне растущего мошенничества с таким видом активов и риском потерять все свои средства, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Если люди серьезно подходят к инвестированию своих средств, то это должно быть всегда с пониманием, что вы можете в одну ночь оказаться в нуле. И дальше вы ничего с этим сделать не сможете. Кстати, количество фрода с криптовалютой растет нарастающим итогом, потому что при таких геополитических изменениях, экономических и финансовых - криптовалюта же тоже, на самом деле, кем-то же управляется, и большой вопрос, кто за этим стоит", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты"."Поэтому я всегда предлагаю очень осторожно к этому относиться. Если вы хотите поиграться на свой страх и риск - наверное, каждый человек имеет право. Если вы хотите это серьезно рассмотреть как средство инвестирования, я бы этого не рекомендовала делать", - добавила она.

https://ria.ru/20220411/vlozheniya-1782943362.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова