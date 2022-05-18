https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789250912.html
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 18.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 380 случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:17
2022-05-18T15:17
2022-05-18T15:20
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 380 случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 380, госпитализированы 117 человек, выздоровели 359 человека, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 212 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 766 828 случаев коронавируса, выздоровели 2 575 553 человека, умерли 43 554 человека.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
15:17 18.05.2022 (обновлено: 15:20 18.05.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 380 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек