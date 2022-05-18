https://ria.ru/20220518/koronavirus-1789250912.html

В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 18.05.2022

В Москве за сутки госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 380 случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:17

2022-05-18T15:17

2022-05-18T15:20

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 380 случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 380, госпитализированы 117 человек, выздоровели 359 человека, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 212 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 766 828 случаев коронавируса, выздоровели 2 575 553 человека, умерли 43 554 человека.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва