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В Вологодской области построят новый животноводческий комплекс - РИА Новости, 18.05.2022
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В Вологодской области построят новый животноводческий комплекс
В Вологодской области построят новый животноводческий комплекс - РИА Новости, 18.05.2022
В Вологодской области построят новый животноводческий комплекс
В Вологодской области к 2025 году построят новый животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота, инвестиции в проект составят более 800... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:40
2022-05-18T16:40
вологодская область
олег кувшинников
"аврора"
экономика
вологодская область
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ВОЛОГДА, 18 мая — РИА Новости. В Вологодской области к 2025 году построят новый животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота, инвестиции в проект составят более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства."Ценность нового проекта в том, что он позволит ввести в сельскохозяйственный оборот почти 4,3 тысяч гектаров заброшенных земель в Междуреченском районе. Они не обрабатывались много лет, хотя имеют выгодное расположение по отношению к областной столице, находятся вблизи от рынков сбыта молочной продукции, обеспечены подъездными путями и природным газом", — приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова на встрече с руководителем хозяйства-инвестора завода-колхоза "Аврора".Проект предполагает строительство комплекса из пяти помещений для содержания 1600 голов дойного стада, ремонтного молодняка, доильного зала. К работе на новой ферме привлекут 45 человек из числа местных жителей. После запуска новый комплекс будет производить около 50 тонн молока в сутки.По его словам, в ближайшем будущем хозяйству потребуется еще около 4 тысяч гектаров из числа неиспользуемых земель для заготовки кормов.
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олег кувшинников, "аврора", экономика, вологодская область
16:40 18.05.2022
 

В Вологодской области построят новый животноводческий комплекс

© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской областиГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи с председателем правления колхоза "Аврора" Владимиром Жильцовым
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи с председателем правления колхоза Аврора Владимиром Жильцовым - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Вологодской области
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ВОЛОГДА, 18 мая — РИА Новости. В Вологодской области к 2025 году построят новый животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота, инвестиции в проект составят более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ценность нового проекта в том, что он позволит ввести в сельскохозяйственный оборот почти 4,3 тысяч гектаров заброшенных земель в Междуреченском районе. Они не обрабатывались много лет, хотя имеют выгодное расположение по отношению к областной столице, находятся вблизи от рынков сбыта молочной продукции, обеспечены подъездными путями и природным газом", — приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова на встрече с руководителем хозяйства-инвестора завода-колхоза "Аврора".
Проект предполагает строительство комплекса из пяти помещений для содержания 1600 голов дойного стада, ремонтного молодняка, доильного зала. К работе на новой ферме привлекут 45 человек из числа местных жителей. После запуска новый комплекс будет производить около 50 тонн молока в сутки.
"Спрос на молоко есть, поэтому нет никаких сомнений в рентабельности проекта", - сказал на встрече с губернатором руководитель завода-колхоза "Аврора" Владимир Жильцов.
По его словам, в ближайшем будущем хозяйству потребуется еще около 4 тысяч гектаров из числа неиспользуемых земель для заготовки кормов.
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Вологодская областьОлег Кувшинников"Аврора"ЭкономикаВологодская область
 
 
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