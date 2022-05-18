https://ria.ru/20220518/kiberataki-1789313681.html

NashStore усилил защиту после кибератак

NashStore усилил защиту после кибератак - РИА Новости, 18.05.2022

NashStore усилил защиту после кибератак

Инженеры завершили укрепление защиты магазина приложений NashStore, в том числе обновили серверную архитектуру, рассказали РИА Новости в пресс-службе магазина. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:23

2022-05-18T18:23

2022-05-18T18:23

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инженеры завершили укрепление защиты магазина приложений NashStore, в том числе обновили серверную архитектуру, рассказали РИА Новости в пресс-службе магазина.NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.Маркетплейс стал доступным для скачивания в понедельник в 12.30 мск, но сразу подвергся DDоS-атаке, из-за чего было проблематично скачать установочный файл NashStore, а регистрация и загрузка приложения были медленными.Кроме того, команда разработчиков рассказывала, что сбои в NashStore произошли за счет регистрации фальшивых пользователей. В пиковые моменты в час блокировалось до 1 миллиона так называемых ботов."Порядка 49% нелегитимного трафика пришлось на США (это более 7 миллионов запросов), 8,7% из Франции, 4,2% из Великобритании, по 4% из Израиля и Китая", - прокомментировали также агентству в NashStore.

https://ria.ru/20220516/blokirovka-1788853449.html

https://ria.ru/20220516/prilozheniya-1788766366.html

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экономика, технологии, сша, франция, великобритания, альфа-банк, столото, роснефть, google android