NashStore усилил защиту после кибератак
Разработчики NashStore усилили защиту после кибератак
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инженеры завершили укрепление защиты магазина приложений NashStore, в том числе обновили серверную архитектуру, рассказали РИА Новости в пресс-службе магазина.
"Шестнадцатого мая и 17 мая мы столкнулись с мощнейшими атаками на различные сервисы, что затрудняло, а иногда выводило из строя работу нашего сайта и приложения... Наши инженеры завершили работы по укреплению защиты нашего магазина приложений. Обновлена серверная архитектура", - говорится в сообщении.
NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.
Маркетплейс стал доступным для скачивания в понедельник в 12.30 мск, но сразу подвергся DDоS-атаке, из-за чего было проблематично скачать установочный файл NashStore, а регистрация и загрузка приложения были медленными.
Кроме того, команда разработчиков рассказывала, что сбои в NashStore произошли за счет регистрации фальшивых пользователей. В пиковые моменты в час блокировалось до 1 миллиона так называемых ботов.
"Порядка 49% нелегитимного трафика пришлось на США (это более 7 миллионов запросов), 8,7% из Франции, 4,2% из Великобритании, по 4% из Израиля и Китая", - прокомментировали также агентству в NashStore.