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NashStore усилил защиту после кибератак - РИА Новости, 18.05.2022
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NashStore усилил защиту после кибератак
NashStore усилил защиту после кибератак - РИА Новости, 18.05.2022
NashStore усилил защиту после кибератак
Инженеры завершили укрепление защиты магазина приложений NashStore, в том числе обновили серверную архитектуру, рассказали РИА Новости в пресс-службе магазина. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:23
2022-05-18T18:23
экономика
технологии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инженеры завершили укрепление защиты магазина приложений NashStore, в том числе обновили серверную архитектуру, рассказали РИА Новости в пресс-службе магазина.NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.Маркетплейс стал доступным для скачивания в понедельник в 12.30 мск, но сразу подвергся DDоS-атаке, из-за чего было проблематично скачать установочный файл NashStore, а регистрация и загрузка приложения были медленными.Кроме того, команда разработчиков рассказывала, что сбои в NashStore произошли за счет регистрации фальшивых пользователей. В пиковые моменты в час блокировалось до 1 миллиона так называемых ботов."Порядка 49% нелегитимного трафика пришлось на США (это более 7 миллионов запросов), 8,7% из Франции, 4,2% из Великобритании, по 4% из Израиля и Китая", - прокомментировали также агентству в NashStore.
https://ria.ru/20220516/blokirovka-1788853449.html
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экономика, технологии, сша, франция, великобритания, альфа-банк, столото, роснефть, google android
18:23 18.05.2022
 
NashStore усилил защиту после кибератак

Разработчики NashStore усилили защиту после кибератак

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инженеры завершили укрепление защиты магазина приложений NashStore, в том числе обновили серверную архитектуру, рассказали РИА Новости в пресс-службе магазина.
"Шестнадцатого мая и 17 мая мы столкнулись с мощнейшими атаками на различные сервисы, что затрудняло, а иногда выводило из строя работу нашего сайта и приложения... Наши инженеры завершили работы по укреплению защиты нашего магазина приложений. Обновлена серверная архитектура", - говорится в сообщении.
NashStore – это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения. На данный момент в маркетплейсе добавлено более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "Сбер-Маркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.
Маркетплейс стал доступным для скачивания в понедельник в 12.30 мск, но сразу подвергся DDоS-атаке, из-за чего было проблематично скачать установочный файл NashStore, а регистрация и загрузка приложения были медленными.
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Кроме того, команда разработчиков рассказывала, что сбои в NashStore произошли за счет регистрации фальшивых пользователей. В пиковые моменты в час блокировалось до 1 миллиона так называемых ботов.
"Порядка 49% нелегитимного трафика пришлось на США (это более 7 миллионов запросов), 8,7% из Франции, 4,2% из Великобритании, по 4% из Израиля и Китая", - прокомментировали также агентству в NashStore.
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