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Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 18.05.2022
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Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 18.05.2022
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:51
2022-05-18T16:51
казахстан
россия
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АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина."В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.
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казахстан, россия
16:51 18.05.2022
 
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Правительство Казахстана: Смаилов и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

© Sputnik / Владислав ВодневАлихан Смаилов
Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Алихан Смаилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.
"В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
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16 мая, 19:26
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Согласно пресс-релизу, Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.
 
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