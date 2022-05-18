https://ria.ru/20220518/kazakhstan-1789281943.html

Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 18.05.2022

Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:51

2022-05-18T16:51

2022-05-18T16:51

казахстан

россия

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АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина."В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.

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казахстан, россия