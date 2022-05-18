https://ria.ru/20220518/kazakhstan-1789281943.html
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 18.05.2022
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:51
2022-05-18T16:51
2022-05-18T16:51
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АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина."В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.
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казахстан, россия
Премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Правительство Казахстана: Смаилов и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
АЛМА-АТА, 18 мая - РИА Новости. Главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин в среду провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.
"В ходе беседы главы правительств рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, подчеркнули важность наращивания торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и регионального взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, Смаилов и Мишустин отметили готовность углубления стратегического партнерства по ключевым экономическим сферам, представляющим взаимный интерес.