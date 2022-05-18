https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789206896.html
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы "мыслил как сегодня", то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, возможность была. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:38
2022-05-18T12:38
2022-05-18T12:38
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы "мыслил как сегодня", то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, возможность была."Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996-1998 годах я бы мыслил как сегодня и знал бы ситуацию как сегодня - я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность", - сказал Кадыров на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", в ответ на вопрос о своих ошибках и разочарованиях."И второй военной компании не было бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это", - отметил он.
https://ria.ru/20220518/dobrovoltsy-1789201688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба
Кадыров заявил, что мог бы уничтожить террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба