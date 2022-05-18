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Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 18.05.2022
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Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 18.05.2022
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы "мыслил как сегодня", то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, возможность была. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:38
2022-05-18T12:38
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы "мыслил как сегодня", то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, возможность была."Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996-1998 годах я бы мыслил как сегодня и знал бы ситуацию как сегодня - я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность", - сказал Кадыров на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", в ответ на вопрос о своих ошибках и разочарованиях."И второй военной компании не было бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это", - отметил он.
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россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
12:38 18.05.2022
 
Кадыров рассказал, что мог бы уничтожить Басаева и Хаттаба

Кадыров заявил, что мог бы уничтожить террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы "мыслил как сегодня", то уничтожил бы в свое время террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, возможность была.
"Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996-1998 годах я бы мыслил как сегодня и знал бы ситуацию как сегодня - я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность", - сказал Кадыров на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", в ответ на вопрос о своих ошибках и разочарованиях.
"И второй военной компании не было бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это", - отметил он.
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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РоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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