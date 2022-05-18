https://ria.ru/20220518/izrail-1789321284.html

Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет

Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет - РИА Новости, 18.05.2022

Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет

Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:48

2022-05-18T18:48

2022-05-18T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

израиль

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_9f35c0964859be66e74fd95d3fd483bf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц."Я только что разговаривал с моим коллегой, министром здравоохранения Украины. Мы (Израиль) выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставлены напрямую на Украину, и обязательно за свой счет доставим раненых с Украины в Израиль на лечение", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министра в Twitter.Ранее в среду минобороны сообщило, что Израиль поставил Украине 2 тысячи касок и 500 бронежилетов, предназначенных для организаций по чрезвычайным ситуациям и гражданским организациям Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/azovstal-1789284802.html

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789280735.html

украина

россия

израиль

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, израиль, донбасс, ситуация в днр и лнр