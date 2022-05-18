Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет
Израиль поставит Украине лекарства и доставит за свой счет раненых с Украины на лечение
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц.
"Я только что разговаривал с моим коллегой, министром здравоохранения Украины. Мы (Израиль) выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставлены напрямую на Украину, и обязательно за свой счет доставим раненых с Украины в Израиль на лечение", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министра в Twitter.
Ранее в среду минобороны сообщило, что Израиль поставил Украине 2 тысячи касок и 500 бронежилетов, предназначенных для организаций по чрезвычайным ситуациям и гражданским организациям Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.