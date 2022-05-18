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Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/izrail-1789321284.html
Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет
Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет - РИА Новости, 18.05.2022
Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет
Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:48
2022-05-18T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
израиль
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц."Я только что разговаривал с моим коллегой, министром здравоохранения Украины. Мы (Израиль) выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставлены напрямую на Украину, и обязательно за свой счет доставим раненых с Украины в Израиль на лечение", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министра в Twitter.Ранее в среду минобороны сообщило, что Израиль поставил Украине 2 тысячи касок и 500 бронежилетов, предназначенных для организаций по чрезвычайным ситуациям и гражданским организациям Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/azovstal-1789284802.html
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789280735.html
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в мире, украина, россия, израиль, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:48 18.05.2022
 
Израиль доставит раненых с Украины на лечение за свой счет

Израиль поставит Украине лекарства и доставит за свой счет раненых с Украины на лечение

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Израиль окажет помощь Украине лекарствами и доставит в медицинские центры еврейского государства раненых для лечения за свой счёт, сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц.
"Я только что разговаривал с моим коллегой, министром здравоохранения Украины. Мы (Израиль) выделим дополнительные миллионы шекелей на лекарства, которые будут доставлены напрямую на Украину, и обязательно за свой счет доставим раненых с Украины в Израиль на лечение", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министра в Twitter.
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Ранее в среду минобороны сообщило, что Израиль поставил Украине 2 тысячи касок и 500 бронежилетов, предназначенных для организаций по чрезвычайным ситуациям и гражданским организациям Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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