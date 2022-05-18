https://ria.ru/20220518/italiya-1789229542.html

Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией

Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией - РИА Новости, 18.05.2022

Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией

Высылка итальянских дипломатов из РФ не должна означать разрыва дипломатических каналов с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:04

2022-05-18T14:04

2022-05-18T14:17

италия

в мире

марио драги

россия

санкции в отношении россии

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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Высылка итальянских дипломатов из РФ не должна означать разрыва дипломатических каналов с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Это абсолютно не означает необходимости разрыва дипломатических каналов. Это враждебный жест в ответ на нашу высылку, враждебный в отношении Европы, потому что, если я правильно понимаю, были высланы дипломаты Франции и Испании", - заявил он после переговоров с финским премьером Санной Марин."Главное рассуждение состоит в том, что это совершенно не должно привести к разрыву дипломатических каналов, потому что через них, если удастся, будет идти направление к миру", - заявил Драги.Ранее стало известно, что российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов.

https://ria.ru/20220516/eni-1788891029.html

италия

россия

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Кирилл Волков

италия, в мире, марио драги, россия, санкции в отношении россии