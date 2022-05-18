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Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией
Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией - РИА Новости, 18.05.2022
Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией
Высылка итальянских дипломатов из РФ не должна означать разрыва дипломатических каналов с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:04
2022-05-18T14:04
2022-05-18T14:17
италия
в мире
марио драги
россия
санкции в отношении россии
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Высылка итальянских дипломатов из РФ не должна означать разрыва дипломатических каналов с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Это абсолютно не означает необходимости разрыва дипломатических каналов. Это враждебный жест в ответ на нашу высылку, враждебный в отношении Европы, потому что, если я правильно понимаю, были высланы дипломаты Франции и Испании", - заявил он после переговоров с финским премьером Санной Марин."Главное рассуждение состоит в том, что это совершенно не должно привести к разрыву дипломатических каналов, потому что через них, если удастся, будет идти направление к миру", - заявил Драги.Ранее стало известно, что российская сторона вышлет в качестве ответной меры 24 итальянских дипломатов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, в мире, марио драги, россия, санкции в отношении россии
14:04 18.05.2022 (обновлено: 14:17 18.05.2022)
Драги заявил, что не будет прекращать дипломатические контакты с Россией
Премьер Италии Драги: высылка дипломатов не означает прекращения контактов с Россией