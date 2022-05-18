https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html

В Италии выбрали нового главу комиссии в сенате после скандала из-за России

В Италии выбрали нового главу комиссии в сенате после скандала из-за России - РИА Новости, 18.05.2022

В Италии выбрали нового главу комиссии в сенате после скандала из-за России

Новым председателем комиссии по иностранным делам Сената итальянского парламента избрана представитель партии "Вперед, Италия" Стефания Кракси, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:39

2022-05-18T13:39

2022-05-18T13:39

в мире

италия

россия

украина

движение 5 звезд

вито петрочелли

джузеппе конте

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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Новым председателем комиссии по иностранным делам Сената итальянского парламента избрана представитель партии "Вперед, Италия" Стефания Кракси, сообщает информагентство askanews.Работа комиссии оказалась парализована в конце апреля после того, как ее председатель Вито Петрочелли спровоцировал крупный скандал с "пророссийским", как посчитали позднее, твитом. Тогда по случаю Праздника Освобождения 25 апреля сенатор пожелал всем "хорошего праздника" написав при этом в итальянском слове liberazione ("освобождение") заглавную букву Z. Ранее он резко критиковал позицию правительства Италии по конфликту на Украине, указывая, что поставки оружия на Украину лишь затруднят мирное урегулирование конфликта. Петрочелли, которого за близость к РФ местные СМИ называют "товарищ Петров", даже призвал своих товарищей по входящей в правящую коалицию партии выйти из "интервенционистского правительства".На волне критики в адрес Петрочелли "Движение 5 звезд" (Д5З), от которого он был избран в парламент, инициировало процедуру его исключения, а лидер политической силы, бывший премьер страны Джузеппе Конте назвал твит Петрочелли "позорным".За время, прошедшее с начала скандала, из состава комиссии вышли более чем 20 ее членов, а на минувшей неделе руководство Сената приняло постановление о ее роспуске, тем самым добившись снятия Петрочелли с поста.В среду заново собравшаяся комиссия провела тайное голосование для избрания нового председателя: несмотря на то, что руководители "Движения" ранее заявляли, что пост руководителя важного парламентского органа должен остаться за ними, большинство голосов оказались отданы дочери бывшего премьера Италии в 80-х годах Стефании Кракси.Итальянские издания назвали сложившуюся ситуацию "провалом" и "нокаутом" для Д5З. По сообщению газеты Corriere della Sera, после потери "пятизвездными" руководства в одной из основных сенатских комиссий лидер Конте созвал чрезвычайный национального совета "Движения".

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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Ольга Фомченкова

в мире, италия, россия, украина, движение 5 звезд, вито петрочелли, джузеппе конте